NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt dürften am Donnerstag zunächst nachgeben, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag in Rot.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der ATX 0,3 Prozent auf 5.750 Punkte.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Donnerstag zurück.

Eine Stunde vor Handelsstart steht der DAX kaum verändert bei 25.166 Punkten.

Dem DAX droht nach der Rückeroberung der 25.000-Punkte-Marke am Donnerstag der Schwung wieder auszugehen. Die mit Spannung erwarteten NVIDIA-Geschäftszahlen vom Vorabend gaben ihm keinen Auftrieb.

Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten am Vorabend weder die KI-Koryphäe NVIDIA noch der Softwarekonzern Salesforce zerstreuen. Aussagen von NVIDIAs Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen. Die Quartalszahlen von NVIDIA waren erneut sehr stark. Sie reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Die Anleger blieben vorsichtig.

Am deutschen Aktienmarkt bleibt ebenfalls die Berichtssaison mit einer Flut von Jahreszahlen im Fokus.

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte am Mittwoch Optimismus.

Der Dow Jones gewann im Handel zur Wochenmitte 0,63 Prozent auf 49.482,27 Punkte.

Der NASDAQ Composite legte ebenfalls zu und ging 1,26 Prozent höher bei 23.152,08 Zählern in den Feierabend.

Die US-Börsen bauten zur Wochenmitte ihre Erholungsgewinne vom Vortag leicht aus. Es herrschte ein wenig Erleichterung, denn zum Thema Zölle gab es am Vorabend anlässlich der Rede an die Nation vom US-Präsidenten keine neuen Hiobsbotschaften. Vorsichtig blieben die Anleger gleichwohl, denn nachbörslich stehen die Zahlen von KI-Champion NVIDIA an.

Während seiner Rede am Vorabend hatte Präsident Donald Trump die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen seine Zölle als "bedauerlich" kommentiert. Der Supreme Court hatte am vergangenen Freitag untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Derlei Zölle hatte Trump zuvor am Kongress vorbei in Kraft gesetzt. Nach dem Urteil hatte Trump direkt angekündigt, andere Wege für seine Zollpolitik nutzen zu wollen und dann neue Zölle auf einer neuen Rechtsgrundlage angekündigt. Wie weit der damit kommt, ist ungewiss, doch laut Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nimmt das Gerichtsurteil Trump ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand: die Fähigkeit, permanente Zölle spontan aktivieren oder deaktivieren zu können.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:49 Uhr) einen Gewinn von 0,16 Prozent bei 58'583,12 Punkte. Bei 58.678,49 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite dagegen 0,07 Prozent auf 4.144,48 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,77 Prozent auf 26.560,10 Zähler nach.

