Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
01.12.2025 00:15:00
1 Vanguard ETF I Keep Buying for My Kids
My kids don't care about stock tickers. They care about video games, soccer practice, and whether we're getting pizza for dinner. However, I care about their financial future -- and that's why I continue to add shares of the Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) to their custodial accounts.The thesis is simple: By the time my children are adults in the mid-2030s, artificial intelligence (AI) will be woven into nearly every aspect of the economy. The companies building that future -- the chipmakers, the software platforms, the cloud infrastructure providers -- are exactly what this fund owns. And I'd rather let Vanguard handle the stock selection than try to guess which specific names will dominate a decade from now.
