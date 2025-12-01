Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Ethereum - Japanischer Yen

440 176,14
 JPY
-26 442,84
-5,67 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/ETH
>
Geändert am: 01.12.2025 07:41:27

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende

Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen. Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher.

Der ATX konnte nach einem negativen Start ins Plus drehen und gewann anschließend deutlich hinzu. Schlussendlich ging er 0,53 Prozent fester bei 5.009,77 Punkten ins Wochenende.

Auch an anderen europäischen Börsen ging es im Verlauf etwas nach oben. Aufgrund fehlender Impulse aus den USA wegen des "Black Friday" und ausbleibenden Nachrichten zu österreichischen Unternehmen gab es nur wenig Aktivität in Europa. Dabei hatten weder die deutschen Arbeitslosenzahlen noch die vorläufigen Verbraucherpreise aus der Eurozone große Auswirkungen auf die Börsen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt waren vor dem Wochenende vorsichtig optimistisch.

Der DAX war kaum verändert gestartet, rutschte kurzzeitig ins Minus und legte im Anschluss moderat zu. Letztlich ging der deutsche Leitindex 0,29 Prozent höher bei 23.836,79 Punkten in den Feierabend.

Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am "Black Friday" ruhig angehen lassen. Deutsche Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen. So sank die Arbeitslosenquote im November zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent, liegt aber im Vergleich zum Vorjahresmonat 0,2 Punkte höher. Die Preise für importierte Güter sanken im Oktober erneut, aber weniger als erwartet. Die Einzelhandelsumsätze fielen im Oktober derweil zum Vormonat preisbereinigt etwas stärker als erwartet.

"Der DAX konsolidiert auf hohem Niveau. Auffällig ist das Ausbleiben von Gewinnmitnahmen. Anleger setzen offenbar darauf, dass die Thanksgiving-Rally nach dem Feiertagshandel in den USA noch etwas weiterlaufen kann. Diese Stabilisierung ist positiv und erzeugt Vertrauen, dass die Kurskapriolen des Novembers tatsächlich hinter uns liegen könnten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

"Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine hat die Stimmung in Europa verbessert", konstatierte Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank. Die Risikobereitschaft komme zurück, auch wegen neu entfachter Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember und den wieder anziehenden Kursen im Technologiesektor. Er glaubt, dass ein Waffenstillstand ein großes Extremrisiko für Europa beseitigen und die Anleger dazu zwingen würde, über die positiven Aspekte einer weiteren Deeskalation nachzudenken.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich nach verkürztem Handel mit positiven Vorzeichen ins Wochenende.

Der Dow Jones zeigte sich freundlich und beendete die Sitzung um 0,61 Prozent höher auf 47.716,42 Zählern.
Der NASDAQ Composite schloss 0,65 Prozent höher auf 23.365,69 Punkten.

Die US-Börsen haben sich am "Black Friday" etwas weiter erholt. Der Handel in New York endete nach dem Feiertag "Thanksgiving" wie üblich früher als sonst. Auch zum Wochenschluss stützte die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Lockerung zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes die Kurse. Derzeit treibt das Trend-Thema "Künstliche Intelligenz" die Kurse der Technologieunternehmen stark an. Allerdings kamen zuletzt Befürchtungen auf, dass der Markt schon zu heiß gelaufen sein könnte.

Am Aktienmarkt wurden Technologietitel favorisiert, nachdem sich die Sorgen um überzogene Bewertungen und ein mögliches Platzen der KI-Blase zuletzt etwas gelegt hatten. Dazu trug auch die Spekulation auf sinkende Zinsen bei, weil sich niedrigere Zinsen günstig auf die Bewertungen auswirken.

ASIEN

Die Märkte in Fernost schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:49 Uhr) einen Verlust von 2,02 Prozent bei 49.239,53 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen um 0,38 Prozent auf 3.903,22 Punkte.

In Hongkong zieht der Hang Seng unterdessen 0,34 Prozent auf 25.945,99 Zähler an.

In Tokio drücken Zinsspekulationen auf die Stimmung. Bereits am Freitag hatten hohe japanische Inflationsdaten die Renditen weiter nach oben getrieben. Nun sagte Notenbank-Gouverneur Kazuo Ueda, die Notenbank werde auf dem nächsten Treffen am 18. und 19. November den Aussichten für Lohnerhöhungen diskutieren. Der Gouverneur schürte damit Spekulationen, dass die Geldpolitik noch in diesem Jahr wieder gestrafft werden könnte. Dazu sagte er, eine Anhebung der Zinssätze in angemessenem Tempo werde die japanische Wirtschaft nicht bremsen.

Schwache Einkaufsmanagerindizes können derweil die Stimmung an den chinesischen Börsen nicht belasten. Marktteilnehmer setzten auf Stimuli zum Stützen der Wirtschaft, heißt es im Handel.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
01.12.25 51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs) / Quartalszahlen
01.12.25 Asseco Poland S.A.Shs / Quartalszahlen
01.12.25 Bidvest Group Ltd / Hauptversammlung
01.12.25 Bidvest Group Ltd. (spons. ADRs) / Hauptversammlung
01.12.25 Cango Inc Registered Shs -A- / Quartalszahlen
01.12.25 Cherry Street Capital Inc Registered Shs / Quartalszahlen
01.12.25 Credo Technology Group Holding Limited Registered Shs / Quartalszahlen
01.12.25 Croma Security Solutions Group plc / Hauptversammlung

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
01.12.25 Kapitalausgaben
01.12.25 TD-MI Inflationsindikator (Monat)
01.12.25 TD-MI Inflationsindikator (Jahr)
01.12.25 Vorläufige Handelsbilanz
01.12.25 ANZ Stellenanzeigen
01.12.25 S&P Global Manufacturing PMI
01.12.25 S&P Global Manufacturing PMI
01.12.25 Jibun Bank Manufacturing PMI
01.12.25 Company Gross Operating Profits (QoQ)
01.12.25 S&P Global Manufacturing PMI
01.12.25 AIB Manufacturing PMI
01.12.25 Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
01.12.25 RatingDog EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.12.25 Core Inflation (YoY)
01.12.25 Inflation (MoM)
01.12.25 Inflation (YoY)
01.12.25 Trade Balance
01.12.25 Imports
01.12.25 Exports
01.12.25 HSBC Manufacturing PMI
01.12.25 Retail Sales (YoY)
01.12.25 RBA Commodity Index SDR (YoY)
01.12.25 Nevi Manufacturing PMI
01.12.25 S&P Global Manufacturing PMI
01.12.25 Quartalsweise angegebenes Bruttoinlandsprodukt
01.12.25 EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.12.25 Handelsbilanz
01.12.25 Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr)
01.12.25 Arbeitslosenqoute
01.12.25 Arbeitslosenquote
01.12.25 HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.12.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex
01.12.25 Einzelhandelsumsatz
01.12.25 SWME - Einkaufsmanagerindex
01.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.12.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.12.25 Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich)
01.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.12.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.12.25 M4 Geldmenge (Jahr)
01.12.25 Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen
01.12.25 Hypothekengenehmigungen
01.12.25 Konsumentenkredit
01.12.25 M4 Geldmenge (Monat)
01.12.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.12.25 IMACEC
01.12.25 Kumulativer Industrieertrag
01.12.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
01.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie
01.12.25 Fed-Chef Powell spricht
01.12.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
01.12.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
01.12.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.12.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.12.25 ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
01.12.25 ISM Produktion Bezahlte Preise
01.12.25 ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
01.12.25 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe
01.12.25 Konstruktionsausgaben (Monat)
01.12.25 BoE-Mitglied Dhingra spricht
01.12.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
01.12.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
01.12.25 Realaustauschverhältnis

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:28 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
06:58 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:29 Die Top 20 der größten europäischen Banken
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende
Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen. Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen