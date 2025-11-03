Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
03.11.2025 01:30:00
1 Vanguard Index Fund Heavy on "Magnificent Seven" Stocks Could Turn $500 per Month Into $800,000
The "Magnificent Seven" is a collective name for Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, and Tesla. Together, these are some of the most influential companies in the world, with a combined market cap of around $21.5 trillion.Their past success and growth potential have made the Magnificent Seven stocks among the most sought-after on the market. The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is heavily weighted toward the Magnificent Seven, making it a good way to get exposure to those companies without having to be completely all in.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
