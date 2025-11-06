Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an

Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse trauten sich am Donnerstag nicht recht aus ihrer Deckung.

Der ATX eröffnete die Sitzung bereits tiefer, konnte sich aber zwischenzeitlich ins Plus vorkämpfen. Durch einen erneuten Absacker am Nachmittag ging er dennoch um 0,36 Prozent leichter bei 4.767,33 Punkten aus dem Handel.

Die Wiener Börse präsentierte sich am Donnerstag überwiegend mit Abgaben. An den europäischen Leitbörsen gab es ebenso leichte Kursverluste zu sehen. Positive Vorgaben von der Wall Street und aus Asien wirkten in Europa nicht unterstützend.

Mit einer Zahlenvorlage rückte am heimischen Aktienmarkt Lenzing in den Fokus. Quartalszahlen präsentierte zudem die Addiko Bank.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt hielt sich mit Blick auf die Zahlenflut am Donnerstag zurück.

Der DAX nahm den Handel schwächer auf und bewegte sich auch weiterhin überwiegend in der Verlustzone. Durch einen ordentlich Kursrutsch am Nachmittag verabschiedete sich das deutsche Börsenbarometer letztlich mit Abgaben von 1,31 Prozent bei 23.734,02 Stellen in den Feierabend.

Der DAX zeigte sich nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte am Donnerstag mit Verlusten. Damit setzte sich die Hängepartie der vergangenen Wochen und Monate an der runden Marke von 24.000 Punkten zunächst fort. Im Fokus stand mit einer wahren Zahlenflut weiter die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben konnte. "Der DAX bleibt im Seitwärtstrend", konstatierte Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Risiken.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Donnerstag tiefer.

Der Dow Jones ging schon mit Abgaben in den Handel am Donnerstag und verweilte auch weiter in der roten Zone, bevor er mit einem Abschlag von 0,84 Prozent auf 46.913,65 Punkte in den Feierabend ging.

Auch der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung schwächer und gab im Anschluss weiter nach. So beendete er den Tag 1,90 Prozent tiefer bei 23.053,99 Einheiten.

Die US-Börsen steckten am Donnerstag Verluste ein. Überraschend gute Konjunkturdaten hatten am Mittwoch Bedenken wegen der hohen Bewertungen der Aktien zerstreut. Die Daten stammten allerdings von privaten Anbietern, da wegen der Haushaltssperre in den USA derzeit keine Daten von staatlichen Stellen veröffentlicht werden.

Im Zuge des "Shutdown" wurden viele Bundesbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen ohne Bezahlung arbeiten. Medienberichten zufolge könnte der Haushaltsstreit allerdings am Wochenende beigelegt werden. Für den Fall, dass er weiterginge, hat US-Verkehrsminister Sean Duffy gewarnt, dass die Flugkapazitäten an den 40 größten Flughäfen der USA ab Freitag um 10 Prozent reduziert würden. Die Fluglotsen leisten derzeit ebenfalls unbezahlte Arbeit.

Im Blick stand daneben eine Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof der USA zur Zollpolitik der Regierung. Einige Richter des Supreme Court haben am Mittwoch Zweifel daran erkennen lassen, dass US-Präsident Trump mit Hilfe eines Notstandsgesetzes weitreichende Importaufschläge gegen Handelspartner weltweit verhängen durfte. Gerichte unterer Instanzen hatten Trumps Vorgehen für illegal erklärt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zogen am Donnerstag teils kräftig an.

In Tokio gewann der Nikkei 225 schlussendlich 1,34 Prozent hinzu auf 50.883,68 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite daneben schlussendlich 0,97 Prozent höher bei 4.007,76 Einheiten.

In Hongkong kletterte der Hang Seng unterdessen um 2,12 Prozent auf 26.485,90 Punkte.

Kräftig nach oben ging es mit den Kursen an den asiatischen Börsen am Donnerstag im Verlauf. Vorgaben von Wall Street stützten. Dort setzte sich nach besseren ADP-Arbeitsmarktdaten sowie einer positiven ISM-Lesung für das nicht-verarbeitende Gewerbe eine optimistische Stimmung durch und verdrängte die jüngsten Sorgen um eine KI-Blase, die in den vergangenen Tagen Technologieaktien schwer belastet hatte.

Stützend im asiatischen Handel dürfte auch die Anhörung vor dem US-Verfassungsgericht wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump gewirkt haben. Das Gericht soll untersuchen, ob die mit Verweis auf die Nationale Sicherheit (International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)) erlassenen Gesetze verfassungskonform sind. Unterrangige Gerichte haben die Zollgesetze für rechtswidrig erklärt, die Urteile bis zur Klärung durch das US-Verfassungsgericht allerdings ausgesetzt. Für eine Entscheidung dürfte sich das Gericht zwar Zeit nehmen, erste Äusserungen beteiligter Richter deuten aber auf eine skeptische Einschätzung der Zölle hin.

