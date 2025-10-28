|
28.10.2025 11:50:00
2 High-Yield Dividend Stocks Set to Soar
Some investors prefer to focus on dividends rather than capital growth when it comes to investing. However, buying the highest-yielding dividend stocks may not necessarily generate satisfactory, much less spectacular, returns over a long time frame.That's because high-yield dividend stocks offer such a big payout for a good reason. Investors typically either fear possible dividend cuts or that issues affecting the financial health of the business will send the stock lower, outweighing the aggregate amount of cash dividend payments received.However, while so-called yield traps are commonplace in the world of high-yield dividend investing, right now there are two high-yielding financial stocks that have perhaps become oversold: UWM Holdings (NYSE: UWMC) and Western Union (NYSE: WU). Investors are concerned about them for different reasons, but the common denominator here, besides a high dividend yield, is that for both names, these concerns may be overblown.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
