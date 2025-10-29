Ethereum - Japanischer Yen

613 575,67
 JPY
8 460,87
1,40 %
JPY - ETH
Geändert am: 29.10.2025 07:39:21

Asiens Börsen im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchen am Mittwoch teilweise große Gewinne.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag kaum verändert.

Der ATX notierte im frühen Handel etwas tiefer. Im laufe des Tages näherte er sich jedoch seinem Vortagesschlusskurs und beendete die Sitzung schließlich nahezu unverändert bei 4.682,31 Punkten.

Viele Marktteilnehmer warteten die im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed ab. Für die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch ist eine Zinssenkung im Ausmaß von 25 Basispunkten mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent an den Märkten eingepreist, schrieben die Analysten der Helaba. Von der am Donnerstag folgenden EZB-Zinsentscheidung erwarten die Experten hingegen keinen Zinsschritt.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Dienstag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas tiefer. Im Verlauf dämmte er die Verluste jedoch etwas ein und ging schließlich 0,12 Prozent schwächer bei 24.278,63 Punkten aus dem Handel.

Teils enttäuschende Unternehmensausblicke und die in dieser Woche anstehenden Zinsentscheidungen von Notenbanken haben am Dienstag die Anleger am deutschen Aktienmarkt eher zurückgehalten. Der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen konnte der deutsche Leitindex damit erneut nicht folgen. Er bleibt auf Abstand zu seiner Bestmarke von 24.771 Punkten. Auch vor den Quartalsberichten großer US-Technologiekonzerne im Verlauf der Woche gingen die Marktteilnehmer etwas in die Defensive. Im Bereich der 24.000-Punkte-Marke ist der DAX unterstützt, während er über 24.500 Zähler zuletzt nur selten hinauskam.

Am Dienstag gab es neben der Zahlenvorlage von Symrise und der Deutsche Börse noch Eckdaten und Ausblicke von Unternehmen wie Nordex, Hypoport oder SUSS MicroTec zu verarbeiten.

WALL STREET

Die US-Börsen setzten am Dienstag ihre dreitägige Rally fort.

So eröffnete der Dow Jones bereits höher und zeigte sich auch anschließend von seiner freundlichen Seite. Dabei gelang es ihm auch bei 47.943,16 Punkten ein neues Allzeithoch zu markieren. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,34 Prozent fester bei 47.706,65 Einheiten in den Feierabend.
Daneben notierte der Techwerteindex NASDAQ Composite ebenfalls stärker, nachdem er bereits zum Start gestiegen war. Er verließ die Dienstagssitzung 0,8 Prozent im Plus bei 23.827,49 Stellen. Auch hier wurde im Tagesverlauf bei 23.901,36 Punken ein neues Rekordhoch aufgestellt.

Die Notenbank Fed wird am Mittwoch laut Ökonomen zum zweiten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen senken. Damit reagieren die Notenbanker Experten zufolge auf zunehmende Risiken am Arbeitsmarkt. Die Entscheidung erfolgt in einem für die Fed schwierigen Umfeld, da zuletzt nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Grund sei die teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) im Zuge des Haushaltsstreits.

Generell bleibe das Börsenumfeld in den USA gesund, schrieb Bruno Lamoral, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter DPAM: "Auch wenn sich der US-Arbeitsmarkt weiter abschwächen dürfte, sollte die Gesamtwirtschaft in naher Zukunft nicht in die Rezession abkippen." Die Berichtssaison habe überdies gezeigt, dass die Stärke der US-Unternehmen nicht auf den Tech-Sektor begrenzt ist; positive Gewinnrevisionen gebe es weit darüber hinaus.

Gespannt warten die Anleger auf die anstehenden Geschäftszahlen großer Technologie-Konzerne. In den nächsten Tagen warten unter anderem Microsoft und Apple mit Quartalsausweisen auf.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.

Nach Abgaben am Vortag zieht der Nikkei 225 am Mittwoch um 2,10 Prozent an auf 51.272,96 Zähler, nachdem er zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch von 51.412,97 Stellen erreicht hatte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,49 Prozent auf 4.007,66 Punkte.

Am heutigen Mittwoch bleibt der Hang Seng in Hongkong feiertagsbedingt geschlossen, nachdem er gestern schlussendlich um 0,33 Prozent tiefer bei 26.346,14 Einheiten aus dem Handel ging.

Bis auf Australien ziehen die wichtigsten Börsen der Region am Mittwoch auf breiter Front an. Die asiatischen Indizes werden einerseits von der Hoffnung getrieben, dass die US-Notenbank am Abend und möglicherweise auch darüber hinaus die Zinsen weiter senken wird, und andererseits, dass die USA und China am Donnerstag bei einem Treffen der beiden Präsidenten eine Handelsvereinbarung verkünden werden. Zudem erhält die KI-Rally neue Nahrung.

Advantest überzeugt in Japan mit starken Drittquartalszahlen. Darüber hinaus signalisiert US-Präsident Donald Trump Gesprächsbereitschaft beim Handel mit Halbleitern von NVIDIA nach China.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
29.10.25 3peak Incorporated Registered Shs -A- / Quartalszahlen
29.10.25 ABHOTEL CO. LTD. Registered Shs / Quartalszahlen
29.10.25 Abitibi Metals Corp Registered Shs / Quartalszahlen
29.10.25 ABM Knowledgeware Ltd / Quartalszahlen
29.10.25 Acadian Timber Corp / Quartalszahlen
29.10.25 ACRES Commercial Realty Corp Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs (D) / Quartalszahlen
29.10.25 Actions Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
29.10.25 adidas / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
29.10.25 Tag der Republik
29.10.25 Netherlands, Parliamentary
29.10.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
29.10.25 Verbraucherpreisindex (Quartal)
29.10.25 Trimmed Mean VPI (Jahr)
29.10.25 Monatlicher Verbraucherpreisindex (MoM)
29.10.25 RBA Trimmed Mean CPI (QoQ)
29.10.25 Consumer Confidence Index
29.10.25 M3 Money Supply (YoY)
29.10.25 Private Sector Credit
29.10.25 Einzelhandelsumsatz
29.10.25 Handelsbilanz
29.10.25 Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Jahr )
29.10.25 Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Quartal )
29.10.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
29.10.25 UniCredit Bank EMI für das verarbeitende Gewerbe
29.10.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
29.10.25 Handelsbilanz, nicht-EU
29.10.25 M4 Geldmenge (Jahr)
29.10.25 Konsumentenkredit
29.10.25 M4 Geldmenge (Monat)
29.10.25 Hypothekengenehmigungen
29.10.25 Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen
29.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
29.10.25 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
29.10.25 MBA Hypothekenanträge
29.10.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
29.10.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
29.10.25 M3-Geldmenge
29.10.25 Warenhandelsbilanz
29.10.25 Großhandelsinventare
29.10.25 Geldpolitischer Bericht der BoC
29.10.25 Geldpolitischer Begleittext der BoC
29.10.25 Zinsentscheidung der BoC
29.10.25 Schwebende Hausverkäufe (Jahr)
29.10.25 Schwebende Hausverkäufe (Monat)
29.10.25 Pressekonferenz der BoC
29.10.25 EIA Rohöl Lagerbestand
29.10.25 Arbeitslosenquote
29.10.25 Fed-Zinsentscheid
29.10.25 Erklärung zur Geldpolitik der Fed
29.10.25 FOMC Pressekonferenz

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

