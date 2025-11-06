2 Tage, 18 Referenten, kostenfrei! Livestream der World of Trading aus Frankfurt

Die größte Tradingmesse im deutschsprachigen Raum, die World of Trading, rückt immer näher.

Ein besonderes Highlight bietet der Raum „Bulle & Bär im Visier“. Am 07. und 08. November erleben Sie 2 Tage in Folge erstklassige Top-Referenten.

Und es gibt noch ein weiteres Highlight: Beide Tage werden als Livestream übertragen.

Hierdurch können Sie das Programm bequem von zu Hause verfolgen und erhalten im Nachgang die Aufzeichnung der Vorträge.





Freitag, 07.11.2025

09:00 Börse im Team Arne & Falk Elsner

Jahresendrallye 2025 – Transparente Strategien, echte Trades – unser Weg durch die Jahresendrallye 10:00 Matthias von Mitschke-Collande (Goldesel)

Trotz Vollzeitjob erfolgreich Aktien traden, so geht’s! 11:00 Randolph Roth

Wie können Sie Optionen nutzen, um ihr Portfolio zu optimieren 12:00 Thorsten Helbig

Wie man systematisch Dax und EUR/USD handelt 13:00 Rene Berteit

Die heißesten Aktien für den Jahreswechsel 14:00 Vincenzo Zinná

Optionshandel: Straddle oder doch lieber Strangle? Wann, wieso? 15:00 Michael Hinterleitner

Wie du Buy & Hold locker schlägst mit 30min/ Tag 16:00 Stefan Fröhlich

Handelssysteme nach dem Baukastenprinzip – so einfach kann es sein 17:00 Samuel Wartmann

Handelsstrategien die wirklich funktionieren



Samstag, 08.11.2025

09:00 Dr. Daniel Sinnig

Top Swing Trades in nur 10 Minuten – perfekt für alle mit wenig Zeit 10:00 Sascha Gebhard

Deutsche Aktien im Check - Wo könnte sich der Einstieg lohnen? 11:00 Bastian Galuschka

Aktien mit X-Faktor: So identifiziere und handle ich potenzielle Vervielfacher 12:00 Andrei Anissimov

Regelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften 13:00 René Wolfram

In 5 Schritten zur Gewinner-Strategie 14:00 Stefan Behleit

Krypto neu gedacht – sicher, reguliert, transparent 15:00 Thomas Hartmann

Finanziell frei mit 3 Std/ Woche: Die Erfolgsstrategie in weniger als 5 Jahren von zu Hause aus 16:00 Fritz Gerhager

Wie mit Optionen ein zusätzliches Einkommen aufgebaut werden kann – auch neben Beruf & Familie



Zögern Sie nicht, melden Sie sich an und sichern Sie sich einen der begehrten Plätze – komplett kostenfrei.

Wir freuen uns auf Sie,

Ihr Team von WH SelfInvest





CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

Investitionen in digitale Vermögenswerte gelten als hochspekulative Anlagen und unterliegen einer hohen Volatilität und sind daher möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob digitale Vermögenswerte für ihn geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie diesen handeln.

Vergangene Ergebnisse und Resultate aus Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob der Investui Service für ihn geeignet ist. Alle Investitionen bergen ein hohes Risiko. Es gibt keine Garantie auf Gewinne.





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.