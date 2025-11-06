2 Tage, 18 Referenten, kostenfrei! Livestream der World of Trading aus Frankfurt

06.11.2025 17:00:00

Die größte Tradingmesse im deutschsprachigen Raum, die World of Trading, rückt immer näher.

Ein besonderes Highlight bietet der Raum „Bulle & Bär im Visier“. Am 07. und 08. November erleben Sie 2 Tage in Folge erstklassige Top-Referenten.

Und es gibt noch ein weiteres Highlight: Beide Tage werden als Livestream übertragen. 

Hierdurch können Sie das Programm bequem von zu Hause verfolgen und erhalten im Nachgang die Aufzeichnung der Vorträge.


Freitag, 07.11.2025

09:00Börse im Team Arne & Falk Elsner
Jahresendrallye 2025 – Transparente Strategien, echte Trades – unser Weg durch die Jahresendrallye
10:00Matthias von Mitschke-Collande (Goldesel)
Trotz Vollzeitjob erfolgreich Aktien traden, so geht’s!
11:00Randolph Roth
Wie können Sie Optionen nutzen, um ihr Portfolio zu optimieren
12:00Thorsten Helbig
Wie man systematisch Dax und EUR/USD handelt
13:00Rene Berteit
Die heißesten Aktien für den Jahreswechsel
14:00Vincenzo Zinná
Optionshandel: Straddle oder doch lieber Strangle? Wann, wieso?
15:00Michael Hinterleitner
Wie du Buy & Hold locker schlägst mit 30min/ Tag
16:00Stefan Fröhlich
Handelssysteme nach dem Baukastenprinzip – so einfach kann es sein
17:00Samuel Wartmann
Handelsstrategien die wirklich funktionieren

Samstag, 08.11.2025

09:00Dr. Daniel Sinnig
Top Swing Trades in nur 10 Minuten – perfekt für alle mit wenig Zeit
10:00Sascha Gebhard
Deutsche Aktien im Check - Wo könnte sich der Einstieg lohnen?
11:00Bastian Galuschka
Aktien mit X-Faktor: So identifiziere und handle ich potenzielle Vervielfacher
12:00Andrei Anissimov
Regelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften
13:00René Wolfram
In 5 Schritten zur Gewinner-Strategie
14:00Stefan Behleit
Krypto neu gedacht – sicher, reguliert, transparent
15:00Thomas Hartmann
Finanziell frei mit 3 Std/ Woche: Die Erfolgsstrategie in weniger als 5 Jahren von zu Hause aus
16:00Fritz Gerhager
Wie mit Optionen ein zusätzliches Einkommen aufgebaut werden kann – auch neben Beruf & Familie

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

