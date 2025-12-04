Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
04.12.2025 13:15:00
2 Top AI Stocks to Buy in December
It has been three years since the launch of OpenAI's ChatGPT ushered in the age of generative artificial intelligence (AI). But the burgeoning industry is still very uncertain. It could potentially be as transformational as the internet, a giant bubble that could pop at any moment, or both. Investors must balance the fear of missing out (FOMO) with the very real risk of being left holding the bag if the market changes direction. Now might be the time to pivot away from pure plays like Nvidia, which earns around 90% of its revenue from its data center segment, and gravitate toward more diversified companies that can benefit from industry growth without being overexposed. Let's explore why Micron Technology (NASDAQ: MU) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) could make compelling picks in December and beyond. With shares up by 180% year to date, Micron Technology is finally getting the market's attention. Investors are realizing that generative AI workloads could dramatically boost demand for its computer memory hardware while boosting margins. The company's reasonable valuation and diversified business model are also long-term tailwinds for the stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 788,00
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX und DAX mit freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex einen festeren Start verbucht. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.