25. Baloise Kunst-Preis an der Art Basel 2024 vergeben



11.06.2024 / 15:00 CET/CEST



Basel, 11. Juni 2024. Der mit CHF 30'000.– dotierte Preis wird seit 25 Jahren im Sektor Statements der Art Basel von einer mit internationalen Fachleuten besetzten Jury vergeben. Dieses Jahr hat die Jury Tiffany Sia und Ahmed Umar ausgezeichnet. Baloise erwirbt Arbeiten der beiden Kunstschaffenden und schenkt diese zwei bedeutenden europäischen Museen, dem MMK Frankfurt und dem MUDAM, Luxemburg. Tiffany Sia Die Installation von Tiffany Sia lädt uns ein, Video auf unkonventionelle Weise zu erleben. Auf den Spuren von King Hu – einem martialischen Filmregisseur, der seine Filme in der taiwanesischen Landschaft drehte – präsentiert sie eine visuelle Meditation über das, was Salman Rushdie einmal die «imaginäre Heimat» nannte. Das heisst, die (romantisierte) Sicht auf ihr Heimatland, die Menschen in der Diaspora oft pflegen. In ihrer Aufsatzsammlung On and Off-Screen Imaginaries setzt sie sich kritisch mit dem volkstümlichen Dokumentarfilm auseinander. Indem sie den Film «The Sojourn» auf einen gebogenen Vorhang und «Antipodes II» auf einen Rückspiegel projiziert, beschwört sie das Gefühl der Störung herauf und unterstreicht die Materialität des Bildes, während sie gleichzeitig eine malerische Dimension in das Medium Film einführt. Tiffany Sia, *1988, lebt in New York City, NY, USA

Statements Stand M14, Galerie Felix Gaudlitz, Wien, Österreich Ahmed Umar Ahmed Umar schafft aus zum Souvenir erstarrten Clichés freie poetische wie spirituelle Formen, welche sich gleich Gebetsperlen in 15 verschieden Posen formieren. Diverse Materialien, wie Holz, Gips, Gummi oder Metall verbinden sich zu handgefertigten, geschmeidigen Assemblagen, die durch die Hände zu gleiten scheinen. So zeigt Ahmed Umar, wie unterschiedlich der Islam in den verschieden Geographien tradiert und praktiziert wird und entlarvt zugleich den Irrglauben, dass sich Spiritualität nur im Schriftlichen formiert. Ahmed Umar, *1988, lebt in Oslo, Norwegen

Statements Stand M17, Galerie OSL contemporary, Oslo, Norwegen Der Jury für den Baloise Kunst-Preis gehörten dieses Jahr an: Karola Kraus, Generaldirektorin MUMOK Wien und Vorsitzende der Jury

Marie-Noëlle Farcy, Kuratorin/Leiterin der Sammlung MUDAM, Luxemburg

Susanne Pfeffer, Direktorin MMK Frankfurt

Ann Demeester, Direktorin Kunsthaus Zürich

Uli Sigg, Schweizer Sammler und Mäzen Während der Art Basel 2024 (vom 13. bis 16. Juni 2024) zeigt das Baloise Studio in Halle 2.2 sämtliche Gewinnerinnen und Gewinner des Baloise Kunst-Preises. Kontakt Baloise

