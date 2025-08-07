Aluminiumpreis

Moderat positive Vorgaben für den ATX-Start -- DAX fester erwartet -- Erneut Gewinne an Asiens Börsen

Der heimische Aktienmarkt hat mehrheitlich freundliche Vorgaben vor der Brust. Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag freundlich zu.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt könnte von freundlichen Vorgaben profitieren.

Der ATX schloss bereits am Vortag 0,76 Prozent höher bei 4.557,85 Punkten.

Die Berichtssaison dürfte am Donnerstag zahlreiche neue Impulse liefern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich moderat höher.

Der DAX hatte den Mittwochshandel 0,33 Prozent fester bei 23.924,36 Punkten beendet.

Auch am Donnerstag dürfte der Leitindex DAX den Sprung über die runde Marke von 24.000 Punkten versuchen. An den vergangenen beiden Tagen war der Index knapp daran gescheitert. Ob es gelingt, dürfte auch von der Aufnahme einer Reihe von Quartalsbilanzen von DAX-Konzernen durch die Investoren abhängen. In die Bücher schauen lassen sich unter anderen zahlreiche DAX-Schwergewichte.

Ansonsten richtete sich das Anlegerinteresse unverändert auf die Unternehmenszahlen und -ausblicke, deren Bilanz am Mittwoch durchwachsen ausfiel.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Mittwoch mit Aufschlägen.

Der Dow Jones stieg anfänglich bereits leicht ins Plus. Nachdem er kurzfristig an die Nulllinie zurückfiel, wies er im weiteren Verlauf wieder positive Vorzeichen aus. Er verabschiedete sich letztlich 0,19 Prozent stärker bei 44.193,55 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso stärker und legte auch im Anschluss deutlich zu. Er beendete den Tag mit einem Plus von 1,21 Prozent bei 21.169,42 Zählern.

Für Bewegung sorgten vor allem Unternehmensberichte. Advanced Micro Devices (AMD) verzeichnete im zweiten Quartal einen Anstieg von Gewinn und Umsatz, getrieben durch Rekordverkäufe von Server- und Personalcomputer-Prozessoren.

Daneben zog die nicht börsennotierte KI-Koryphäe OpenAI besonderes Interesse auf sich. Der ChatGPT-Anbieter strebt im Fall eines möglichen Verkaufs von Anteilen Kreisen zufolge einen deutlichen Anstieg seiner Bewertung an. Dabei sollen Anteile an aktuelle und ehemalige Beschäftigte auf Basis einer Unternehmensbewertung von rund 500 Milliarden US-Dollar gehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Zuletzt war von 300 Milliarden die Rede gewesen. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, hieß es im Bericht weiter.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost verbuchen auch am Donnerstag Gewinne.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 0,50 Prozent auf 40.999,55 Punkte.

Etwas fester präsentiert sich auch der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite lag zuletzt 0,19 Prozent bei 3.640,91 Punkten im Plus.
In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben zeitweise 0,60 Prozent auf 25.059,93 Zähler.

Auch am Donnerstag geht es an den asiatischen Aktienmärkten freundlich zu. Sie folgen damit der positiven Vorgabe der Wall Street.

Im Fokus stehen Chipaktien, weil US-Präsident Donald Trump einen 100-prozentigen Zoll auf Einfuhren von Halbleitern erheben will. Ausnehmen will er allerdings Unternehmen, die ihre Produktion zurück in die USA verlagern. "Auch wenn Sie bauen und noch nicht produzieren, was die große Anzahl von Arbeitsplätzen und alles, was Sie bauen, angeht, wird es keine Gebühren geben", so Trump. In der kommenden Woche könnten die neuen Zölle angekündigt werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
07.08.25 1&1 AG / Quartalszahlen
07.08.25 10x Genomics Inc Registered Shs -A- / Quartalszahlen
07.08.25 4D Molecular Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen
07.08.25 89bio Inc Registered Shs / Quartalszahlen
07.08.25 A&A Material Corp / Quartalszahlen
07.08.25 A.D.Works Group Co.,Ltd / Quartalszahlen
07.08.25 A.P. Moeller - Maersk A-S (A) / Quartalszahlen
07.08.25 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
07.08.25 Current Account Balance
07.08.25 JP Devisenreserven
07.08.25 Foreign Bond Investment
07.08.25 Foreign Investment in Japan Stocks
07.08.25 Handelsbilanz
07.08.25 Exporte
07.08.25 Importe
07.08.25 RBNZ Inflation Expectations (QoQ)
07.08.25 Imports (YoY)
07.08.25 Trade Balance USD
07.08.25 Exports (YoY) CNY
07.08.25 Trade Balance CNY
07.08.25 Imports (YoY) CNY
07.08.25 Exports (YoY)
07.08.25 Schlacht von Boyaca Feiertag
07.08.25 Coincident Index
07.08.25 Leading Economic Index
07.08.25 Unemployment Rate s.a (MoM)
07.08.25 Brutto Gold- und Währungsreserven
07.08.25 Importe (Monat)
07.08.25 Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
07.08.25 Handelsbilanz
07.08.25 Netto $Gold- und Währungsreserven
07.08.25 Produktionsertrag
07.08.25 Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr)
07.08.25 Halifax Immobilienpreise (Monat)
07.08.25 Industrial Production s.a. (MoM)
07.08.25 Exporte (Monat)
07.08.25 Importe, EUR
07.08.25 Exporte, EUR
07.08.25 Handelsbilanz EUR
07.08.25 Leistungsbilanz
07.08.25 Handelsbilanz
07.08.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
07.08.25 Devisenreserven
07.08.25 Devisenreserven MoM
07.08.25 Währungsreserven
07.08.25 Wirtschaftsbulletin
07.08.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
07.08.25 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
07.08.25 Auktion 10-jähriger Obligaciones
07.08.25 währungsreserven
07.08.25 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
07.08.25 HICP (Monat)
07.08.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
07.08.25 HVPI (Jahr)
07.08.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
07.08.25 BoE Zinssatzentscheidung
07.08.25 Sitzungsprotokoll der BoE
07.08.25 BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
07.08.25 BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen
07.08.25 Geldpolitischer Bericht der BoE
07.08.25 BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
07.08.25 CBRT Vierteljährlicher Inflationsbericht
07.08.25 Devisenreserven
07.08.25 BoE: Geldpolitische Zusammenfassung
07.08.25 BoE Gouverneur Bailey Rede
07.08.25 Zentralbank-Devisenreserven
07.08.25 12-monatige Inflation
07.08.25 Kerninflation
07.08.25 Unbereinigte Inflationsrate
07.08.25 Lohnstückkosten
07.08.25 CNB Zinssatzentscheidung
07.08.25 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
07.08.25 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
07.08.25 Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
07.08.25 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
07.08.25 Handelsbilanz
07.08.25 Zentralbankreserven USD
07.08.25 Ivey Einkaufsmanagerindex
07.08.25 Ivey Einkaufsmanagerindex s.a
07.08.25 FOMC Mitglied Bostic Rede
07.08.25 Großhandelsinventare
07.08.25 Kassenbestand des Finanzministeriums
07.08.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
07.08.25 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
07.08.25 Auktion 30-jähriger Staatsanleihen
07.08.25 Zinsentscheidung der Banxico
07.08.25 Verbraucherkredit

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 622,77 56,62 2,21
Baumwolle 0,66 0,00 -0,03
Bleipreis 1 951,35 32,15 1,68
Dieselpreis Benzin 1,59 -0,01 -0,50
EEX Strompreis Phelix DE 92,09 -0,41 -0,44
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 3,10 0,01 0,19
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 3 374,67 5,63 0,17
Haferpreis 3,32 0,03 0,76
Heizölpreis 59,97 0,26 0,44
Holzpreis 671,00 -13,00 -1,90
Kaffeepreis 2,95 -0,03 -1,14
Kakaopreis 5 508,00 -47,00 -0,85
Kohlepreis 102,00 -0,25 -0,24
Kupferpreis 9 604,40 28,00 0,29
Lebendrindpreis 2,36 0,02 0,71
Mageres Schwein Preis 1,09 0,00 -0,07
Maispreis 3,83 0,02 0,59
Mastrindpreis 3,45 0,04 1,07
Milchpreis 17,32 0,00 0,00
Naphthapreis (European) 550,98 -4,87 -0,88
Nickelpreis 14 935,00 181,00 1,23
Orangensaftpreis 2,36 0,00 0,06
Palladiumpreis 1 149,50 14,00 1,23
Palmölpreis 4 220,00 -30,00 -0,71
Platinpreis 1 333,00 9,00 0,68
Rapspreis 470,00 -5,25 -1,10
Reispreis 12,53 0,05 0,40
Silberpreis 38,01 0,14 0,37
Sojabohnenmehlpreis 268,70 -4,90 -1,79
Sojabohnenpreis 9,62 -0,08 -0,82
Sojabohnenölpreis 0,54 0,00 0,74
Super Benzin 1,66 0,00 0,00
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 194,00 0,25 0,13
Zinkpreis 2 777,40 23,00 0,84
Zinnpreis 33 499,00 306,00 0,92
Zuckerpreis 0,16 0,00 -0,31
Ölpreis (Brent) 67,36 0,40 0,60
Ölpreis (WTI) 64,74 0,46 0,72

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 924,36 0,33%
Dow Jones 44 193,12 0,18%
NASDAQ Comp. 21 169,42 1,21%
S&P 500 6 345,06 0,73%
NIKKEI 225 41 020,63 0,55%
Hang Seng 24 910,63 0,03%
ATX 4 557,85 0,76%
Shanghai Composite 3 633,99 0,45%

