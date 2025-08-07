Moderat positive Vorgaben für den ATX-Start -- DAX fester erwartet -- Erneut Gewinne an Asiens Börsen

Der heimische Aktienmarkt hat mehrheitlich freundliche Vorgaben vor der Brust. Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag freundlich zu.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt könnte von freundlichen Vorgaben profitieren.

Der ATX schloss bereits am Vortag 0,76 Prozent höher bei 4.557,85 Punkten.

Die Berichtssaison dürfte am Donnerstag zahlreiche neue Impulse liefern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich moderat höher.

Der DAX hatte den Mittwochshandel 0,33 Prozent fester bei 23.924,36 Punkten beendet.

Auch am Donnerstag dürfte der Leitindex DAX den Sprung über die runde Marke von 24.000 Punkten versuchen. An den vergangenen beiden Tagen war der Index knapp daran gescheitert. Ob es gelingt, dürfte auch von der Aufnahme einer Reihe von Quartalsbilanzen von DAX-Konzernen durch die Investoren abhängen. In die Bücher schauen lassen sich unter anderen zahlreiche DAX-Schwergewichte.

Ansonsten richtete sich das Anlegerinteresse unverändert auf die Unternehmenszahlen und -ausblicke, deren Bilanz am Mittwoch durchwachsen ausfiel.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Mittwoch mit Aufschlägen.

Der Dow Jones stieg anfänglich bereits leicht ins Plus. Nachdem er kurzfristig an die Nulllinie zurückfiel, wies er im weiteren Verlauf wieder positive Vorzeichen aus. Er verabschiedete sich letztlich 0,19 Prozent stärker bei 44.193,55 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso stärker und legte auch im Anschluss deutlich zu. Er beendete den Tag mit einem Plus von 1,21 Prozent bei 21.169,42 Zählern.

Für Bewegung sorgten vor allem Unternehmensberichte. Advanced Micro Devices (AMD) verzeichnete im zweiten Quartal einen Anstieg von Gewinn und Umsatz, getrieben durch Rekordverkäufe von Server- und Personalcomputer-Prozessoren.

Daneben zog die nicht börsennotierte KI-Koryphäe OpenAI besonderes Interesse auf sich. Der ChatGPT-Anbieter strebt im Fall eines möglichen Verkaufs von Anteilen Kreisen zufolge einen deutlichen Anstieg seiner Bewertung an. Dabei sollen Anteile an aktuelle und ehemalige Beschäftigte auf Basis einer Unternehmensbewertung von rund 500 Milliarden US-Dollar gehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Zuletzt war von 300 Milliarden die Rede gewesen. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, hieß es im Bericht weiter.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost verbuchen auch am Donnerstag Gewinne.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 0,50 Prozent auf 40.999,55 Punkte. Etwas fester präsentiert sich auch der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite lag zuletzt 0,19 Prozent bei 3.640,91 Punkten im Plus.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben zeitweise 0,60 Prozent auf 25.059,93 Zähler.

Auch am Donnerstag geht es an den asiatischen Aktienmärkten freundlich zu. Sie folgen damit der positiven Vorgabe der Wall Street.

Im Fokus stehen Chipaktien, weil US-Präsident Donald Trump einen 100-prozentigen Zoll auf Einfuhren von Halbleitern erheben will. Ausnehmen will er allerdings Unternehmen, die ihre Produktion zurück in die USA verlagern. "Auch wenn Sie bauen und noch nicht produzieren, was die große Anzahl von Arbeitsplätzen und alles, was Sie bauen, angeht, wird es keine Gebühren geben", so Trump. In der kommenden Woche könnten die neuen Zölle angekündigt werden.

