2CRSi, Clever Cloud, Kalray und Vates bündeln ihre Kräfte für souveräne und innovative Rechenzentrumsausrüstung

2CRSi (Euronext Paris ISIN code: FR0013341781), ein Entwickler und Hersteller von energieeffizienten Hochleistungsservern, Clever Cloud, ein europäischer Anbieter von Automatisierungs- und Optimierungslösungen für das Hosting von Websites und Anwendungen, Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL), ein führender Anbieter von Hardware- und Softwaretechnologien für hochleistungsfähige, datenzentrierte Computing-Märkte, von Cloud bis Edge, und Vates, ein auf sichere und öffentliche Virtualisierung spezialisiertes Softwareanbieter, freuen sich, bekannt zu geben, dass das von Vates geleitete Projekt ReNESENS von der französischen AMI Cloud: France 2030 Investment Plan - "Supporting the supply of solutions for the industry of the future"1 vergeben wurde. Das Ziel von ReNESENS ist die Entwicklung von Lösungen für Cloud- und Edge-Rechenzentrumsinfrastrukturen rund um eine neue Klasse von Prozessoren namens DPU (Data Processing Unit) und innovative Virtualisierungs- und Softwaredefinierte Technologien.

Die Geschwindigkeit, Komplexität und Menge der von Rechenzentren verarbeiteten Daten explodiert geradezu, historisch gesehen in der Cloud und zuletzt auch am Edge. Es werden neue Geräteklassen benötigt, die auf neuen Hardware- und Softwaregrundlagen basieren, um effizientere, leistungsoptimierte und öffentlichere Rechenzentrumsinfrastrukturen zur Verfügung zu stellen.

Das ReNESENS-Projekt bringt einige der fortschrittlichsten französischen Unternehmen mit einzigartigem Know-how in der neuen Klasse von DPU-Datenprozessoren, Virtualisierungssoftware, hocheffizienten Servern und innovativer Rechenzentrumsarchitektur zusammen; Vates, Clever Cloud, KALRAY und 2CRSi. Das Projekt zielt darauf ab, sowohl für Endverbraucher als auch für das Ökosystem der Akteure im Rechenzentrum ein innovatives und attraktives, souveränes Angebot zu entwickeln.

Olivier Lambert, Präsident und Gründer von Vates, sagte: "Rechenzentren sind heute wichtiger als je zuvor, was bedeutet, dass innovative und sehr effiziente Systeme gemanagt werden müssen. In dieser Hinsicht spielt die Virtualisierung eine Schlüsselrolle. ReNESENS ist ein Projekt von strategischer Wichtigkeit für die Entwicklung der nächsten Generation von Rechenzentren, sowohl im Kern als auch am Edge. In diesem Projekt wird Vates eng mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um XCP-ng in die DPU-Architektur von Kalray zu integrieren und zu ermöglichen, dass sein Stack gut mit den Netzwerk-Tools von Clever Cloud zusammenarbeitet. Außerdem wird Vates diese eng optimierten Anwendungen anbieten, die das Beste aus den Technologien von Kalray, Clever Cloud und den High-End- und Edge-Computing-Hardwarelösungen von 2CSRi vereinen."

Alain Wilmouth, CEO von 2CRSi, sagte: "Innovation ist die treibende Kraft von 2CRSi. Unser Beitrag zum ReNESENS-Projekt ist für die Gruppe von strategischer Bedeutung. Die Arbeit an der Technologiesouveränität ist der Schlüssel zum Erfolg in einer orientierungslosen Post-COVID-Welt. Dieses Projekt, das vollständig in Frankreich mit unseren Partnern Kalray, Clever Cloud und Vates entwickelt wurde, wird die Art und Weise verändern, wie wir Infrastrukturen managen und Leistung erbringen. Diese Lösung ist darauf ausgelegt, zwei wichtige Probleme unserer Branche zu lösen: die Sicherheit der Cloud und die Energieeinsparung in der Rechenzentrumsumgebung."

Éric Baissus, CEO von Kalray, sagte: "DPU-Prozessoren sind ein Wendepunkt für die Infrastruktur von Rechenzentren. Sie bieten die einzigartige Möglichkeit, mehr flexible, skalierbare und energieeffiziente Lösungen zu bauen. Als führendes Unternehmen im Bereich DPU in Europa freuen wir uns, im Zuge des ReNESENS-Projekts eng mit 2CRSi, Clever Cloud und Vates zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation von Rechenzentrumsinfrastrukturen zu bauen."

Quentin Adam, CEO von Clever Cloud, sagte: "Wir freuen uns über die Teilnahme am ReNESENS-Projekt, aus dem eine innovative Lösung für das Management des Netzwerkverkehrs in Hardware und Software hervorgehen wird, die die technische und Energieeffizienz unserer Infrastrukturen verbessern und gleichzeitig die Kosten reduzieren wird. Clever Cloud wird sein gesamtes Fachwissen in diese Initiative und in die Zusammenarbeit mit seinen Partnern 2CRSi, Kalray und Vates einbringen. Gemeinsam werden die französischen Technologieakteure die Cloud-Tools von morgen gestalten."

Das ReNESENS-Projekt gliedert sich in 4 Hauptbereiche:

DPU und Virtualisierung: Einsatz von DPU zur Verbesserung der Leistung und der Energieeffizienz von Virtualisierung und logischer Isolierung.

Orchestrierung: Orchestrierung mit der Entwicklung eines Isolationssystems für die Container-Ausführungsumgebung.

Softwaredefinierte Netzwerke und Speicher: Die Nutzung von DPUs zur Erzielung maximaler Netzwerkleistung über öffentliches, sicheres und leistungsstarkes Software-Routing (Reverse Proxy) sowie Speicherprotokolle und -dienste.

Hardware-Integration: Die Nutzung von DPUs innerhalb einer neuen Generation von Rechenzentrumsgeräten.

ReNESENS ist ein auf 3 Jahre angelegtes Multi-Millionen-Euro-Projekt, dessen Ergebnis ein komplettes Sortiment an hochinnovativen Lösungen sein soll, die Hardware und Software kombinieren und es den Kunden ermöglichen, unabhängige, sichere und hochentwickelte Lösungen für ihre Rechenzentren zu nutzen.

Über 2CRSi

Die in Straßburg (Frankreich) gegründete 2CRSi-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt individualisierte, leistungsstarke und umweltfreundliche Server. Im Geschäftsjahr 2021-22 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 183,6 Millionen Euro. Die Gruppe hat heute etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vertreibt ihr Angebot an innovativen Lösungen (Verarbeitung, Speicherung und Netzwerk) in mehr als 50 Ländern. 2CRSi ist seit Juni 2018 auf dem geregelten Markt der Euronext in Paris aufgelistet (ISIN Code: FR0013341781). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.2crsi.com

Über Clever Cloud

Clever Cloud ist ein 2010 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Nantes, Frankreich, das sich auf IT-Automatisierung spezialisiert hat. Es entwickelt Softwarebausteine, die für die flexible Bereitstellung von Anwendungen auf Self-Service-PaaS-Architekturen erforderlich sind, und stellt diese bereit. Seine Kunden umfassen große Namen wie Airbus, AXA, Caisse d'Épargne, Cegid, Docaposte, MAIF, McDonald's, Solocal, SNCF, TBWA … www.clever-cloud.com

Über Kalray

Kalray (Euronext Growth Paris – ALKAL) ist ein führender Anbieter von Hardware- und Software-Technologien und -Lösungen für hochleistungsfähige, datenzentrierte Computing-Märkte, von der Cloud bis zum Edge.

Kalray stellt eine komplette Palette von Produkten zur Verfügung, die intelligentere, effizientere und energieeffizientere datenintensive Anwendungen und Infrastrukturen ermöglichen. Das Angebot umfasst die einzigartigen patentierten DPU (Data Processing Unit)-Prozessoren und Beschleunigungskarten sowie die führenden softwaredefinierten Speicher- und Data Management-Lösungen. Einzeln oder in Kombination implementiert, ermöglichen die Hochleistungslösungen von Kalray seinen Kunden, die Effizienz von Rechenzentren zu verbessern oder die besten Lösungen in schnell wachsenden Sektoren wie KI, Medien & Unterhaltung, Life Science, Wissenschaftliche Forschung, Edge Computing, Automotive und sonstigen Bereichen zu entwickeln.

Kalray wurde 2008 als Spin-Off des bekannten französischen Forschungslabors CEA gegründet und verfügt über Unternehmens- und Finanzinvestoren wie Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors oder Bpifrance. Kalray hat sich zum Ziel gesetzt, durch Technologie, Fachwissen und Leidenschaft mehr zu bieten: mehr für eine intelligente Welt, mehr für den Planeten, mehr für Kunden und Entwickler. www.kalrayinc.com

Über Vates

Vates entwickelt seit 2012 Open-Source-Lösungen für die Servervirtualisierung in Unternehmen, die es ermöglichen, sowohl in Rechenzentren als auch in kleinen Infrastrukturen hohe Leistungen anzubieten. Als wichtiger Akteur im Bereich Systemmanagement und -bereitstellung haben wir an unserem innovativen und sicheren Open-Source-Hypervisor auf Basis von Xen gearbeitet: XCP-ng, sowie die Plattform für die Verwaltung, Sicherung und Orchestrierung von XCP-ng und Citrix Hypervisor: Xen Orchestra.

1Plan d’investissement France 2030 - « Soutien à l’offre de solutions pour l’industrie du futur ».

