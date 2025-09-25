Anleger vorsichtig vor US-Inflationsdaten: Asiatische Börsen etwas höher

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien legen am Donnerstag leicht zu. Der heimische Leitindex zeigte sich zur Wochenmitte wenig bewegt. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden mutiger. Die US-Börsen bewegten sich abwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit einer Seitwärtstendenz.

Der ATX bewegte sich bereits im frühen Handel auf rotem Terrain und behielt seine negative Tendenz zunächst bei. Zuletzt konnte er sich jedoch an die Nulllinie zurück kämpfen, wo er den Handel minimal 0,14 Prozent tiefer bei 4.635,11 Punkten beendete.

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich zum Handelsstart am Donnerstag kaum verändert zeigen. Im Vorfeld der US-Infaltionsdaten am Freitag wird mit einem ruhigen Handel gerechnet. In den USA wird derweil ein Regierungs-Shutdown, also die Schließung von Bundesbehörden nach Auslaufen des aktuellen Bundeshaushalts, ab dem 1. Oktober wahrscheinlicher. Der am Dienstag vom US-Repräsentantenhaus mit knapper Stimmenmehrheit der Republikaner verabschiedete Gesetzentwurf, der die Finanzierung der US-Regierung bis zum 21. November vorsieht, erreichte im US-Senat nicht die erforderliche 60-Stimmen-Mehrheit. Derzeit deutet für Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, wenig auf eine rechtzeitige Einigung hin. Die wirtschaftlichen Auswirkungen eines kurzen Shutdowns sind erfahrungsgemäß gering und sollten in den Wochen nach dessen Beendigung wieder ausgeglichen werden.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden am Mittwoch im Handelsverlauf wieder etwas mutiger.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginal tiefer und bewegte sich auch im Anschluss zeitweise kaum vom Fleck. Dann konnte er jedoch in die Gewinnzone drehen, wo er den Handel 0,23 Prozent fester bei 23.666,81 Einheiten beendete.

Der deutsche Aktienmarkt könnte am Donnerstag auf seiner Richtungssuche mit leichten Gewinnen weitermachen. Wie schon am Vortag würde er sich damit seiner 21-Tage-Linie nähern. Ein solider Start würde jedoch nicht auf den US-Vorgaben fußen, denn die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend nach dem XETRA-Schluss noch etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Sie zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten an diesem Freitag, die als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte schlussendlich leichter.

Der Dow Jones notierte zu Beginn knapp im Plus, drehte dann jedoch in die Verlustzone und beendete den Handel 0,37 Prozent schwächer bei 46.121,28 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung ebenso fester und fiel dann unter die Nulllinie. Sein Schlussstand: 22.497,86 Punkte (-0,33 Prozent).

Powell betonte tags zuvor bei einem Konjunkturausblick, dass es im Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt keinen risikolosen Pfad für die Geldpolitik gebe. Außerdem wies er auf eine "recht hohe Bewertung" der Aktienkurse hin. Das ließ die Investoren aufhorchen und etwas den Fuß vom Gaspedal nehmen, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Die darauffolgenden Gewinnmitnahmen könnten auch dem Umstand geschuldet sein, dass in der kommenden Woche wieder einmal ein Shutdown in den USA drohe, ergänzte Molnar. Obwohl die Stimmung an der Wall Street also nicht mehr ganz so euphorisch sei, könne die Kursrally aber weitergehen - unter anderem mit Blick auf den sogenannten Fear-and-Greed-Index des Nachrichtensenders CNN, der immer noch leicht im gierigen Bereich liege.

ASIEN

Die Börsen in Asien legen am Donnerstag überwiegend leicht zu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 steht gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 0,17 Prozent höher bei 45.710 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,16 Prozent fester bei 3.860 Zählern.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 0,43 Prozent auf 26.634 Stellen.

Mit moderaten Gewinnen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Die leicht negativen Vorgaben der Wall Street belasteten nur zu Handelsbeginn, im Verlauf erholen sich die Indizes wieder. In den USA war es nach der jüngsten Rekordjagd zu kleineren Gewinnmitnahmen gekommen. Insgesamt herrscht in Asien allerdings eine erhöhte Zurückhaltung im Vorfeld wichtiger Inflationsdaten aus den USA am Freitag.

Am Freitag steht mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank zur Veröffentlichung an. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Dienstag erklärt, es gebe Risiken sowohl für die Beschäftigung als auch für die Inflation, und hatte es vermieden, klare Signale für Zinssenkungen für die nächste Sitzung im Oktober zu geben. Powell sagte, wenn die Zinsen zu aggressiv gesenkt würden, würde die Aufgabe der Bekämpfung der hohen Inflation unvollendet bleiben und die Fed müsse die Zinsen später möglicherweise anheben. Wenn die Fed die Zinsen jedoch zu lange zu hoch halte, könne sich der Arbeitsmarkt abschwächen, so der Fed-Chairman.

In Japan richten sich die Blicke zudem bereits auf die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden und Premierminister der regierenden Liberaldemokratische Partei (LDP) am 4. Oktober. Die vorgezogene Wahl ist notwendig geworden, nachdem Japans Premierminister Ishiba überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte. Ursprünglich war die nächste reguläre Parteiwahl erst für 2027 geplant. Anlass für den Rücktritt war das schwache Ergebnis der LDP bei der Wahl zum Oberhaus im Juli, bei der die Regierungskoalition ihre Mehrheit verlor. Auch im Unterhaus hatte die Koalition zuvor ihre Mehrheit verloren. Der neue Parteivorsitzende wird automatisch zum Premierminister gewählt, da die LDP weiterhin stärkste Fraktion im Parlament ist.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX