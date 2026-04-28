Hemp Aktie
WKN DE: A1C2N2 / ISIN: US56782C1099
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28.04.2026 15:45:00
3 Cannabis Stocks That Could Soar After Marijuana Rescheduling
The U.S. government recently announced it has rescheduled many medical marijuana products as Schedule III substances (down from Schedule I) and would also be looking at doing the same for recreational pot. For the cannabis industry, it marks a huge milestone. While it's not full-blown legalization or anything close to it, it's still significant progress. And for marijuana companies operating in the U.S., the change also means they'll be able to claim more expenses when filing their tax returns.As a result, the main benefit from rescheduling will flow through to multi-state operations (MSOs). Three marijuana stocks that may have tremendous upside from rescheduling are Curaleaf Holdings (OTC: CURLF), Green Thumb Industries (OTC: GTBIF), and Trulieve Cannabis (OTC: TCNNF).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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