Ausverkauf im Chipsektor setzt sich fort: Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gab am Dienstag nach.

Der ATX notierte im frühen Handel etwas schwächer und behielt seine negative Tendenz letztlich bei. Er ging 0,32 Prozent tiefer bei 6.334,06 Punkten aus dem Handel.

Für etwas Entspannung und fallende Ölpreise sorgte die Situation im Nahen Osten. Nach mehreren Tagen ohne gegenseitige Angriffe zwischen dem Iran und den USA hat sich US-Präsident Donald Trump nämlich einmal mehr zuversichtlich über eine mögliche Verhandlungslösung geäußert. Trump sprach von einer "guten Chance" für eine Einigung mit Teheran - das allerdings direkte Gespräche weiterhin dementierte.

Die Blicke sind zudem auf die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet. Auf der zweiten Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird erneut keine Änderung beim Leitzins erwartet. Ökonomen rechnen überwiegend damit, dass die US-Notenbanker den Leitzins zum fünften Mal in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent halten werden. Zuletzt hatte die Fed im Dezember den Leitzins angehoben.

In Österreich kamen heute die Anteilscheine von Lenzing unter die Räder. Der Faserhersteller hatte gestern bekanntgegeben, bis Ende 2027 rund 2.000 Jobs abzubauen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag aufwärts.

Der DAX notierte zum Sitzungsstart moderat höher. Zeitweise rutschte er ins Minus, konnte sich bis zum Handelsende aber erholen und ging 0,41 Prozent höher bei 25.464,01 Punkten in den Feierabend.

Weltweit litten Aktien mit KI-Bezug unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten. Am Mittwoch und Donnerstag folge der nächste Härtetest, wenn mit Microsoft, Meta, Apple und Amazon vier der wichtigsten Tech-Konzerne der Welt ihre Quartalszahlen vorlegen, kommentierte der Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Nach den ersten Rissen im KI-Boom dürften genau diese Zahlen den Takt für die Börsen in den kommenden Tagen und Wochen vorgeben. Sie werden zeigen, ob der KI-Zug wieder Fahrt aufnimmt - oder ob aus Euphorie endgültig Skepsis wird."

Im vorderen DAX-Feld verbuchten am Dienstag Aktien aus der "Old economy", insbesondere Autowerte, deutliche Kursgewinne nach gut aufgenommenen Quartalszahlen von Mercedes.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag weiter in verschiedene Richtungen.

Der Dow Jones Industrial verblieb nach einer freundlichen Eröffnung im Plus und ging 1,03 Prozent fester bei 52.747,32 Punkten aus dem Handel.

Der technologielastige NASDAQ Composite blieb nach einem negativen Start auf rotem Terrain und schloss 0,22 Prozent schwächer bei 24.876,91 Zählern.

Die New Yorker NASDAQ-Börse entkam auch am Dienstag nicht den jüngsten Turbulenzen im Chipsektor. Während der stärker mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dank einiger guter Quartalsberichte den dritten positiven Handelstag in Folge verzeichnete, treiben KI-Profiteure den Anlegern immer mehr die Sorgenfalten auf die Stirn. Bedenken, dass sich immense Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) letztlich nicht rechnen, paaren sich neuerdings mit Sorgen vor Konkurrenz aus China.

Bevor am Mittwoch zunächst die Zinsentscheidung der Notenbank Fed die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und nachbörslich dann die Quartalsberichte der nächsten zwei "Magnificent Seven"-Mitglieder Microsoft und Meta, standen an diesem Tag zunächst zahlreiche andere Schwergewichte mit Zahlen im Fokus.

ASIEN

Die asiatischen Märkte geben auch zur Wochenmitte mehrheitlich nach.

Der japanische Nikkei 225 verliert zeitweise 2,86 Prozent auf 60.584,02 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,53 Prozent tiefer bei 3.793,18 Zählern.

Der Hang Seng gewinnt derweil 1,37 Prozent auf 25.657,66 Einheiten.

Kräftig abwärts geht es erneut in Südkorea: Der technologielastige KOSPI fällt um 7,87 Prozent auf 5.549,71 Punkte.

Während sich an den asiatischen Aktienbörsen am Mittwoch meist schwächere Trends durchsetzen, bleibt es beim Ausverkauf im Halbleitersektor wie schon am Vortag. Der südkoreanische KOSPI bricht erneut ein, Händler sprechen von panikartigen Verkäufen im Halbleitersektor. Wie schon am Vortag wächst die Skepsis, ob die enormen KI-Investitionen tatsächlich ausreichende Renditen erwirtschaften werden. Belastet werden die Börsen zudem von steigenden Ölpreisen, nachdem im Nahen Osten erneut Kämpfe und wechselseitige Attacken ausgebrochen sind. Der Iran hatte einen überraschenden Angriff mit ballistischen Raketen auf US-Streitkräfte in der Region gestartet - die USA schlugen zurück.

Die Verunsicherung am Markt wird durch die am Abend anstehende Leitzinsentscheidung in den USA verschärft. Zwar dürfte die US-Notenbank das Zinsniveau bestätigen. Doch warnt CBA-Analystin Carol Kong: "Es gibt eine geringe Chance, dass die Mehrheit (des Offenmarktausschusses) für eine Anhebung der Zinsen stimmt." Falkenhafte Kommentare von der Fed nach der geldpolitischen Sitzung seien wahrscheinlich.

Höhere Zinsen wären auch für den Technologiesektor mit seinen hohen Kosten ein zusätzliches Problem.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX