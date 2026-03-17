Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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17.03.2026 05:30:00
3 Consumer Staples Stocks Built to Create Long-Term Wealth
Consumer staples stocks have many strengths. Typically considered defensive stocks, they tend to stay resilient during bear markets, while still performing well during bull markets. With long track records of profitability, they typically have consistent dividend growth.For new and experienced investors, familiarity with these companies and their respective brands can make them easier to understand and, therefore, more confidently invest in.Among consumer staple stocks, many of which are also blue chip stocks, three stand out as strong buys in today's market: Costco Wholesale (NASDAQ: COST), Altria Group (NYSE: MO), and Walmart (NASDAQ: WMT).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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