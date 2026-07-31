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Geändert am: 31.07.2026 07:13:42

Asiens Börsen mehrheitlich höher - Erholungsrally in Südkorea

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich im Plus. Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag stark.

Der ATX notierte im frühen Handelnoch etwas schwächer, drehte aber umgehend ins Plus und baute seine Gewinne im Verlauf deutlich aus. Er beendete die Sitzung 2,44 Prozent höher bei 6.454,79 Punkten.

Im Fokus der Anleger stand am Donnerstag unter anderem der Zinsentscheid der US-Notenbank. Die Federal Reserve hat ihren Leitzins trotz der Einwände von drei Ratsmitgliedern, die eine Erhöhung befürworteten, unverändert gelassen. Dieses Abstimmungsergebnis unterstrich, wie der Druck innerhalb der Zentralbank wächst, gegen die Inflation vorzugehen, die seit fünf Jahren über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent liegt. Die Fed beließ ihren Leitzins mit einem Votum von 9 zu 3 in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Der geldpolitische Ausschuss veröffentlichte dieselbe Erklärung wie bereits im Juni, als die Zinsen ebenfalls unverändert gelassen wurden. Durch diese Entscheidung blieb das Versprechen von Fed-Chef Kevin Warsh, die Phase der über dem Ziel liegenden Inflation zu beenden, zum zweiten Mal in Folge nur ein Lippenbekenntnis und wurde nicht in die Tat umgesetzt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbuchte am Donnerstag Gewinne.

Der DAX zeigte sich zunächst ohne große Ausschläge. Im Laufe des Tages kletterte er jedoch in die Gewinnzone und setzte sich dort fest. Er verabschiedete sich 0,60 Prozent stärker bei 25.612,03 Zählern in den Feierabend.

Die US-Notenbank hat den Leitzins am Vorabend wie erwartet ein weiteres Mal unverändert gelassen. Damit bleibt die Spanne bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten griff das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik an.

Im Fokus der Anleger standen auf Unternehmensseite unter anderem die Aktien von adidas mit einem zweistelligen Kurseinbruch angesichts einer enttäuschenden Ergebnisentwicklung. Der Sportartikelhersteller erhöhte zwar die Umsatzprognose, höhere Kosten bremsen aber die Ergebnisentwicklung.

WALL STREET

Die US-Börsen legten am Donnerstag kräftig zu.

Der Dow Jones Industrial stieg bereits anfänglich kräftig und legte auch im Anschluss weiter zu. Sein Schlussstand: 52.209,57 Punkte (+1,19 Prozent).
Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete ebenso deutlich fester und verblieb weiterhin klar in der Gewinnzone. Er beendete die Sitzung 2,78 Prozent im Plus bei 25.122,18 Stellen.

Nach kräftigen Verlusten am Vortag trieben starke Geschäftsjahreszahlen von Microsoft die US-Börsen am Donnerstag zur Erholung an. Unterstützend wirkte zudem, dass Experten nach der fünften Zinspause der Notenbank Fed längst nicht mehr so stark überzeugt sind wie zuvor, dass der Leitzins in der nächsten Sitzung im September wirklich erhöht wird. Der von Präsident Donald Trump installierte Fed-Chef Kevin Warsh ließ sich zur Pressekonferenz am Vortag nicht in die Karten schauen.

Im Blick blieben zugleich die Entwicklungen in Nahost, auch wenn sie aktuell kaum bewegen, da die neuerlichen Angriffe der USA gegen den Iran von US-Präsident Donald Trump bereits angekündigt waren.

Unter den Einzelwerten standen vor allem Microsoft und Meta im Blick, denn nach Alphabet und Tesla in der vergangenen Woche hatten am Vorabend diese beiden Mitglieder der "Magnificent Seven" ihre Geschäftszahlen auf den Tisch gelegt.

ASIEN

Angeführt von einer starken Erholungsrally in Südkorea zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Freitag überwiegend mit Aufschlägen.

Der japanische Nikkei 225 legt zeitweise 4,13 Prozent auf 64.421,96 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,76 Prozent höher bei 3.833,65 Zählern.

Der Hang Seng gibt derweil 0,11 Prozent auf 25.830,58 Einheiten nach.

Der KOSPI klettert derweil um deutliche 16,83 Prozent auf 6.535,16 Punkte.

Vor allem Halbleiter- und Technologiewerte sind gesucht, nachdem diese bereits an der Wall Street am Vorabend das Tableau angeführt hatten. Auch mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von Apple belasten die Stimmung im Sektor nicht. Allerdings rechnet Apple nach dem KI-Boom mit langsamerem Wachstum und höheren Kosten. Gefeiert wird dagegen der Geschäftsausweis von Amazon.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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