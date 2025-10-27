NOW Aktie
3 Dividend Stocks to Double Up on Right Now
In a relentless bull market, it can be tempting to overlook the wealth-building power of dividends. When high-flying growth stocks are the life of the party, dividend payers might seem like the equivalent of a cold shower. But history tells a different story.From 1960 through 2024, reinvested dividends accounted for 85% of the S&P 500's cumulative total returns, according to a Hartford Funds report. Based solely on price appreciation of the benchmark index, a $10,000 investment in 1960 would be worth $982,000 by 2024. Factoring in reinvested dividends, that same investment would have produced total returns of $6.4 million. With interest rates headed lower and plenty of high-dividend stocks trading at attractive multiples, this could be a great time to add some income-producing companies to your portfolio -- or to double up on dividend payers you already own. Here are three that merit a closer look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
