NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
07.12.2025 17:15:00
3 Incredible Growth Stocks to Buy Now
Wall Street loves talking about artificial intelligence (AI) in the abstract -- cloud graphics processing units (GPUs), data lakes, large language models. But AI's next chapter is physical. It's drones patrolling borders autonomously, robots rolling down sidewalks with your dinner, and quantum chips tackling problems classical computers can't touch. These three tiny companies sit at the bleeding edge of that transformation, and the market is only just beginning to notice.Image source: Getty Images.Ondas Holdings (NASDAQ: ONDS) has evolved from a niche private wireless vendor into a defense-adjacent autonomy platform. Through the Ondas Autonomous Systems division -- which houses American Robotics and Airobotics -- Ondas provides fully automated, AI-driven drone systems for military, border security, and industrial inspection applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
|NOW Inc When Issued
|12,00
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.