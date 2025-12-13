NOW Aktie

NOW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.12.2025 10:44:00

3 No-Brainer Dividend Stocks to Buy Right Now

You don't have to wait until the New Year to celebrate. At least, that's the case if you're an income investor. There are plenty of great dividend stocks worth cheering about.One problem, though, is that selecting which dividend stocks to buy can be difficult. However, I think some stocks make the decision-making process easy. Here are three no-brainer dividend stocks to buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten