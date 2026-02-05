Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

05.02.2026 16:00:00

3 Predictions for Rocket Lab in 2026

Many investors are captivated by the potential initial public offering (IPO) of Elon Musk's SpaceX at some point this year. For those interested in the space economy, already-public Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) could be worth a closer look as a potential alternative to a SpaceX initial public offering, or as the beginning of a basket of space stocks within a diversified portfolio. Here are three predictions for Rocket Lab in 2026.The big news around Rocket Lab this year is the introduction of its Neutron rocket. This is the company's next-generation reusable rocket that is expected to debut in the first half of 2026. The Neutron is designed for deep space missions and will be able to return to the launch site after delivering its payload in space.Recently, Rocket Lab announced a setback with its Neutron rocket when a tank ruptured during a qualification test. While it's reasonable to assume this could delay the initial launch schedule, the company has not confirmed this and stated it would share more details at its upcoming fourth-quarter 2025 earnings call.
