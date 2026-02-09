ATX vorbörslich in Grün -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung

Der heimische Aktienmarkt wird am Montag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls zulegen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich am Montag stark.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenstart in Grün erwartet.

Der ATX dürfte Gewinne verbuchen.

Die extrem starke Erholung der Wall Street vom Freitag ist auf Asien übergesprungen und dürfte auch hierzulande zunächst für gute Laune sorgen. In den USA war der Dow-Jones-Index stärker als der technologielastige Nasdaq angesprungen. Dies wird als klares Indiz für weitere Sektorrotation in klassische Branchen und raus aus dem investitionslastigen Technologiethema gesehen. Die scharfe Erholung vom Freitag sehen einige Händler sogar als reine Bärenmarkt-Rally. An der Spitze steht in Asien der Nikkei-Index mit Rekordhoch - bedingt durch den Erdrutschsieg von Premierministerin Takaichi. In Europa dürfte davon vor allem das Sentiment profitieren, nachdem in der Vorwoche KI-Sorgen für einen Kursrutsch in der Software-Industrie gesorgt hatten.

DEUTSCHLAND

Die Stabilisierung des DAX dürfte sich zum Wochenstart zunächst fortsetzen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Am Donnerstag hatte der DAX mit fast 24.272 Punkten sein Jahrestief nur knapp gehalten. Letztlich konnte er aber auch die 50-Tage-Linie noch verteidigen, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt.

Weiteren Auftrieb gibt dem DAX die kräftige Erholung der wichtigsten US-Indizes. Der Dow Jones Industrial schaffte sein neuerliches Rekordhoch zwar bereits am Freitagnachmittag, baut die Gewinne nach dem europäischen Handelsende allerdings noch deutlich aus. Auch der zuletzt von KI-Sorgen durchgeschüttelte Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 stabilisierte sich. Noch liegt er allerdings unter der zuletzt gerissenen 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Am Mittwoch und Freitag stehen in den USA der Arbeitsmarktbericht und Inflationsdaten auf der Agenda, die die Anleger auf frische Signale für den Kurs der US-Notenbank abklopfen werden. Am Markt wird aktuell damit gerechnet, dass die Fed 2026 die Leitzinsen zweimal senkt, um Investitionen sowie Kredite billiger zu machen und die Konjunktur damit anzukurbeln. Falls vom Lohnwachstum, von der Beschäftigung oder der Preisentwicklung keine allzu negativen Impulse ausgehen, dürfte der Zinspfad auch nicht infrage gestellt werden. Sollten die Konjunkturdaten positiv überraschen, könnten sie die Zinssenkungsfantasie entsprechend untermauern.

Unterdessen ist die Börse in Tokio nach dem fulminanten Wahlsieg der japanischen Regierungspartei von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte legte zeitweise um mehr als 5 Prozent zu und überschritt erstmals die Marke von 57.000 Punkten.

WALL STREET

Die US-Börsen begaben sich vor dem Wochenende auf Rekordfahrt.

Der Dow Jones war mit einem moderaten Gewinn gestartet und vergrößerte diesen anschließend deutlich. Schlussendlich ging er mit einem Kurssprung von 2,47 Prozent bei 50.115,67 Punkten aus der Sitzung.

Auch der NASDAQ Composite verbesserte sich nach einem freundlichen Start weiter und schloss letztlich 2,18 Prozent stärker bei 23.031,21 Zählern.

Nach dem jüngsten Kursrutsch bei Technologieaktien kam am Freitag an den US-Börsen die Risikobereitschaft schwungvoll zurück. Dies zeigte sich beim Dow Jones mit dem erstmaligen Sprung über die Marke von 50.000 Punkten.

Neuerdings versuchen die Anleger stärker potenzielle Gewinner und Verlierer des KI-Booms zu unterscheiden. Zudem hinterfragen sie immer häufiger milliardenschwere Investitionen in den neuen Megatrend. Die Standardwerte, die im Dow stärker abgebildet sind, standen daher in den vergangenen Tagen besser da als die in den USA so bedeutenden Technologiewerte.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Montag Gewinne.

So springt der Nikkei 225 in Tokio gegen 07:00 MEZ um 4,58 Prozent auf 56.739,93 Punkte hoch.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 1,28 Prozent auf 4.117,51 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng 1,74 Prozent auf 27.022,54 Einheiten zu.

Der klare Sieg der Regierungspartei LDP unter Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in der vorgezogenen Parlamentsneuwahl sorgt an den japanischen Börsen für eine Hausse. Takaichis Liberaldemokratische Partei gewann 316 der 465 Sitze im Unterhaus des Parlaments. Mit dieser Mehrheit kann sie Gesetze auch ohne Zustimmung des Oberhauses zu verabschieden. Takaichi gilt als Befürworterin höherer staatlicher Ausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur und präferiert zugleich eine lockere Geldpolitik .

Die Märkte erwarteten, dass Takaichis Regierung verstärkte öffentliche Ausgaben, Steueranreize und Maßnahmen zur Anhebung von Löhnen und Unternehmensinvestitionen initiieren werde, begleitet von anhaltender Unterstützung für strategische Sektoren wie Technologie, Verteidigung und Energie.

Die Sorge vor ein er ausufernden Staatsverschuldung sorgt daher am Anleihemarkt für fallende Kurse, also steigende de Renditen. "Proaktivere fiskalische Ausgaben, die auf eine Reflationierung der Wirtschaft abzielen, könnten sowohl das fiskalische als auch das inflationäre Risiko erhöhen", so Marktstratege David Chao von Invesco. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen steigt um 5 Basispunkte auf 2,28 Prozent.

Auch an den anderen Börsen der Region geht es kräftig nach oben, nachdem es am Freitag an der Wall Street zum Ende zu einer kräftigen Erholung gekommen war, angeführt von Technologiewerten, insbesondere solchen mit KI-Fantasie.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX