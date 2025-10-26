:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
26.10.2025 12:07:00
3 Quantum Computing Stocks That Could Be Once-in-a-Lifetime Investment Opportunities
The quantum computing arms race isn't something that's years out. It's heating up right now, and there are several companies announcing promising breakthroughs.While we're still a few years away from widespread commercial deployment, that could be accelerated as quantum computing companies start to announce more accurate computers that can be applied to real-world problems. This could allow investors to learn lessons from the AI arms race and apply them to the quantum computing one.Three stocks that have the potential to turn into monster winners are IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS). All three of these stocks have gone on epic runs since the start of September, but is there still room to run even following their run-ups?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|14,91
|-5,15%
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.