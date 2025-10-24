Ethereum - Japanischer Yen

607 309,91
 JPY
18 726,89
3,18 %
JPY - ETH
Geändert am: 24.10.2025 08:07:37

ATX vorbörslich stabil -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt wird vor dem Wochenende wenig bewegt erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte zulegen. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird vor dem Wochenende ohne große Ausschläge erwartet.

Der ATX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Die bisherige Berichtssaison hat zwar bei Einzelwerten für Überraschungen und Kursbewegungen gesorgt, allerdings noch keinen Impuls in der Breite geliefert. Unternehmensseitig dünnt sich die Nachrichtenlage aus. Mit Blick auf die Geopolitik ist leicht positiv zu werten, dass das schon länger avisierte Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping nun kommenden Donnerstag stattfinden soll, wie das Weisse Haus mitteilte. Dass Trump die Handelsgespräche mit Kanada aus Verärgerung über einen Fernsehspot spontan für beendet erklärt hat, kommt zwar überraschend, löst aber bislang kein Störfeuer aus. So geht es an den Börsen in Ostasien teils kräftig nach oben. Im Blick haben die Akteure die Bekanntgabe von neuen Einkaufsmanagerindizes aus der EU und Verbraucherpreisdaten aus den USA.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte seine Wochengewinne am Freitag ausbauen.

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

Auf Wochensicht liegt er aktuell bereits gut anderthalb Prozent im Plus. An der Wall Street wurde der Rückschlag in den wichtigsten US-Indizes zur Wochenmitte am Donnerstag wieder ausgemerzt. Sie bleiben damit in Lauerstellung auf weitere Rekorde. Auch an Asiens Börsen dominierten am Morgen die Gewinner. Der Optimismus der Anleger zeigt sich aktuell insbesondere in Tech-Werten. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Donnerstag grüne Vorzeichen aus.

Der Dow Jones verzeichnete einen Aufschlag von 0,31 Prozent auf 46.734,61 Punkte. NASDAQ Composite verbesserte sich unterdessen um 0,89 Prozent auf 22.941,80 Zähler.

Am Mittwoch hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu einem Kursrücksetzer geführt. Rückenwind gab zuletzt indes die bislang überwiegend positiv verlaufene Berichtssaison der Unternehmen. Zudem gilt es an den Märkten als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Zinsen weiter senken wird.

ASIEN

Am Donnerstag geht es an den Börsen in Asien aufwärts.

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 1,54 Prozent auf 49.390,56 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,42 Prozent höher bei 3.938,98 Punkten.

In Hongkong legt der Hang Seng 0,59 Prozent auf 26.122,10 Zähler zu.

Im Fokus der Anleger stehen neben der laufenden Berichtssaison nach wie vor die Handelsspannungen zwischen den USA und China. Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge als Reaktion auf Pekings jüngste Exportbeschränkungen für Seltene Erden einen Plan zur Beschränkung einer breiten Palette von softwaregestützten Exporten nach China, darunter Laptops, Düsentriebwerke und andere Hightech-Produkte. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind die Maßnahmen aber noch in der Diskussion und könnten zunächst nur als Druckmittel angekündigt werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
24.10.25 AB Sagax (A) / Quartalszahlen
24.10.25 AB Sagax (B) / Quartalszahlen
24.10.25 AB Sagax (D) / Quartalszahlen
24.10.25 AB Sagax Unsponsored American Depository Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen
24.10.25 Addnode Group AB Registered Shs -B- / Quartalszahlen
24.10.25 Aditya Birla Sun Life Amc Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
24.10.25 ÅF AB / Quartalszahlen
24.10.25 Aima Technology Group Co., Ltd. Registered Shs -A- / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
24.10.25 S&P Global Composite PMI
24.10.25 S&P Global Manufacturing PMI
24.10.25 S&P Global Services PMI
24.10.25 Gfk Verbrauchervertrauen
24.10.25 Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
24.10.25 Nationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
24.10.25 Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
24.10.25 RBA-Gouverneur Bullock spricht
24.10.25 Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes
24.10.25 Jibun Bank EMI Dienstleistungen
24.10.25 Industrieproduktion (Jahr)
24.10.25 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe
24.10.25 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
24.10.25 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex
24.10.25 Führender Wirtschaftsindex
24.10.25 Export Prices (YoY)
24.10.25 Producer Price Index (YoY)
24.10.25 Industrial Production (MoM)
24.10.25 Import Prices (YoY)
24.10.25 Coincident Index
24.10.25 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
24.10.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
24.10.25 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
24.10.25 Industrieprognose
24.10.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
24.10.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
24.10.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
24.10.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
24.10.25 Retail Sales (MoM)
24.10.25 Verbrauchervertrauen
24.10.25 Arbeitslosenquote
24.10.25 Zuversicht im Herstellungsektor
24.10.25 Kapazitätsausnutzung
24.10.25 S&P Global PMI Gesamtindex
24.10.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
24.10.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
24.10.25 HCOB EMI Gesamtindex
24.10.25 HCOB EMI Dienstleistungen
24.10.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
24.10.25 HCOB EMI für Dienstleistungen
24.10.25 Auslandsankünfte
24.10.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
24.10.25 HCOB Composite EMI
24.10.25 EZB-Mitglied Cipollone spricht
24.10.25 S&P Global Gesamt-EMI
24.10.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
24.10.25 S&P Global EMI für Dienstleistungen
24.10.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
24.10.25 Zinsentscheidung
24.10.25 Devisenreserven, USD
24.10.25 Infrastructure Output (YoY)
24.10.25 Medio-Inflation
24.10.25 Leistungsbilanz
24.10.25 Neuer Immobilienpreisindex (Monat)
24.10.25 Preisindex für neue Immobilien (Jahr)
24.10.25 Verbraucherpreisindex Kernrate s.a.
24.10.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
24.10.25 Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat)
24.10.25 Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat)
24.10.25 Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
24.10.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
24.10.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
24.10.25 Leitindikator
24.10.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
24.10.25 S&P Global EMI Dienstleistungen
24.10.25 S&P Global EMI Gesamtindex
24.10.25 Kredite an den Privatsektor (YoY)
24.10.25 Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
24.10.25 Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
24.10.25 Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen
24.10.25 Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
24.10.25 Geldmenge M3 (YoY)
24.10.25 Baker Hughes Plattform-Zählung
24.10.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
24.10.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
24.10.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
24.10.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
24.10.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
24.10.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
24.10.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

