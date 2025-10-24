|
ATX vorbörslich stabil -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün
AUSTRIA
Der heimische Aktienmarkt wird vor dem Wochenende ohne große Ausschläge erwartet.
Der ATX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.
Die bisherige Berichtssaison hat zwar bei Einzelwerten für Überraschungen und Kursbewegungen gesorgt, allerdings noch keinen Impuls in der Breite geliefert. Unternehmensseitig dünnt sich die Nachrichtenlage aus. Mit Blick auf die Geopolitik ist leicht positiv zu werten, dass das schon länger avisierte Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping nun kommenden Donnerstag stattfinden soll, wie das Weisse Haus mitteilte. Dass Trump die Handelsgespräche mit Kanada aus Verärgerung über einen Fernsehspot spontan für beendet erklärt hat, kommt zwar überraschend, löst aber bislang kein Störfeuer aus. So geht es an den Börsen in Ostasien teils kräftig nach oben. Im Blick haben die Akteure die Bekanntgabe von neuen Einkaufsmanagerindizes aus der EU und Verbraucherpreisdaten aus den USA.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Leitindex dürfte seine Wochengewinne am Freitag ausbauen.
Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.
Auf Wochensicht liegt er aktuell bereits gut anderthalb Prozent im Plus. An der Wall Street wurde der Rückschlag in den wichtigsten US-Indizes zur Wochenmitte am Donnerstag wieder ausgemerzt. Sie bleiben damit in Lauerstellung auf weitere Rekorde. Auch an Asiens Börsen dominierten am Morgen die Gewinner. Der Optimismus der Anleger zeigt sich aktuell insbesondere in Tech-Werten. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.
WALL STREET
Die US-Börsen wiesen am Donnerstag grüne Vorzeichen aus.
Der Dow Jones verzeichnete einen Aufschlag von 0,31 Prozent auf 46.734,61 Punkte.
Am Mittwoch hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu einem Kursrücksetzer geführt. Rückenwind gab zuletzt indes die bislang überwiegend positiv verlaufene Berichtssaison der Unternehmen. Zudem gilt es an den Märkten als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Zinsen weiter senken wird.
ASIEN
Am Donnerstag geht es an den Börsen in Asien aufwärts.
In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 1,54 Prozent auf 49.390,56 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,42 Prozent höher bei 3.938,98 Punkten.
In Hongkong legt der Hang Seng 0,59 Prozent auf 26.122,10 Zähler zu.
Im Fokus der Anleger stehen neben der laufenden Berichtssaison nach wie vor die Handelsspannungen zwischen den USA und China. Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge als Reaktion auf Pekings jüngste Exportbeschränkungen für Seltene Erden einen Plan zur Beschränkung einer breiten Palette von softwaregestützten Exporten nach China, darunter Laptops, Düsentriebwerke und andere Hightech-Produkte. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind die Maßnahmen aber noch in der Diskussion und könnten zunächst nur als Druckmittel angekündigt werden.
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|24.10.25
|AB Sagax (A) / Quartalszahlen
|24.10.25
|AB Sagax (B) / Quartalszahlen
|24.10.25
|AB Sagax (D) / Quartalszahlen
|24.10.25
|AB Sagax Unsponsored American Depository Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen
|24.10.25
|Addnode Group AB Registered Shs -B- / Quartalszahlen
|24.10.25
|Aditya Birla Sun Life Amc Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
|24.10.25
|ÅF AB / Quartalszahlen
|24.10.25
|Aima Technology Group Co., Ltd. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|24.10.25
|S&P Global Composite PMI
|24.10.25
|S&P Global Manufacturing PMI
|24.10.25
|S&P Global Services PMI
|24.10.25
|Gfk Verbrauchervertrauen
|24.10.25
|Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
|24.10.25
|Nationaler VPI ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
|24.10.25
|Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
|24.10.25
|RBA-Gouverneur Bullock spricht
|24.10.25
|Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes
|24.10.25
|Jibun Bank EMI Dienstleistungen
|24.10.25
|Industrieproduktion (Jahr)
|24.10.25
|HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe
|24.10.25
|HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
|24.10.25
|HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex
|24.10.25
|Führender Wirtschaftsindex
|24.10.25
|Export Prices (YoY)
|24.10.25
|Producer Price Index (YoY)
|24.10.25
|Industrial Production (MoM)
|24.10.25
|Import Prices (YoY)
|24.10.25
|Coincident Index
|24.10.25
|Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
|24.10.25
|Einzelhandelsumsätze (Jahr)
|24.10.25
|Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
|24.10.25
|Industrieprognose
|24.10.25
|Erzeugerpreisindex ( Jahr )
|24.10.25
|Erzeugerpreisindex ( Monat )
|24.10.25
|Verbraucherpreisindex (YoY)
|24.10.25
|Verbraucherpreisindex (MoM)
|24.10.25
|Retail Sales (MoM)
|24.10.25
|Verbrauchervertrauen
|24.10.25
|Arbeitslosenquote
|24.10.25
|Zuversicht im Herstellungsektor
|24.10.25
|Kapazitätsausnutzung
|24.10.25
|S&P Global PMI Gesamtindex
|24.10.25
|S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
|24.10.25
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
|24.10.25
|HCOB EMI Gesamtindex
|24.10.25
|HCOB EMI Dienstleistungen
|24.10.25
|HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
|24.10.25
|HCOB EMI für Dienstleistungen
|24.10.25
|Auslandsankünfte
|24.10.25
|HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
|24.10.25
|HCOB Composite EMI
|24.10.25
|EZB-Mitglied Cipollone spricht
|24.10.25
|S&P Global Gesamt-EMI
|24.10.25
|S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
|24.10.25
|S&P Global EMI für Dienstleistungen
|24.10.25
|FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
|24.10.25
|Zinsentscheidung
|24.10.25
|Devisenreserven, USD
|24.10.25
|Infrastructure Output (YoY)
|24.10.25
|Medio-Inflation
|24.10.25
|Leistungsbilanz
|24.10.25
|Neuer Immobilienpreisindex (Monat)
|24.10.25
|Preisindex für neue Immobilien (Jahr)
|24.10.25
|Verbraucherpreisindex Kernrate s.a.
|24.10.25
|Verbraucherpreisindex (Monat)
|24.10.25
|Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat)
|24.10.25
|Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat)
|24.10.25
|Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
|24.10.25
|Verbraucherpreisindex (Jahr)
|24.10.25
|EZB-Mitglied Nagel spricht
|24.10.25
|Leitindikator
|24.10.25
|S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
|24.10.25
|S&P Global EMI Dienstleistungen
|24.10.25
|S&P Global EMI Gesamtindex
|24.10.25
|Kredite an den Privatsektor (YoY)
|24.10.25
|Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
|24.10.25
|Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
|24.10.25
|Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen
|24.10.25
|Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
|24.10.25
|Geldmenge M3 (YoY)
|24.10.25
|Baker Hughes Plattform-Zählung
|24.10.25
|CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
|24.10.25
|CFTC GBP NC Netto-Positionen
|24.10.25
|CFTC Öl NC Netto-Positionen
|24.10.25
|CFTC EUR NC Netto-Positionen
|24.10.25
|CFTC JPY NC Netto-Positionen
|24.10.25
|CFTC Gold NC Netto-Positionen
|24.10.25
|CFTC AUD NC Netto-Positionen