ATX vorbörslich stabil -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt wird vor dem Wochenende wenig bewegt erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte zulegen. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird vor dem Wochenende ohne große Ausschläge erwartet.

Der ATX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Die bisherige Berichtssaison hat zwar bei Einzelwerten für Überraschungen und Kursbewegungen gesorgt, allerdings noch keinen Impuls in der Breite geliefert. Unternehmensseitig dünnt sich die Nachrichtenlage aus. Mit Blick auf die Geopolitik ist leicht positiv zu werten, dass das schon länger avisierte Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping nun kommenden Donnerstag stattfinden soll, wie das Weisse Haus mitteilte. Dass Trump die Handelsgespräche mit Kanada aus Verärgerung über einen Fernsehspot spontan für beendet erklärt hat, kommt zwar überraschend, löst aber bislang kein Störfeuer aus. So geht es an den Börsen in Ostasien teils kräftig nach oben. Im Blick haben die Akteure die Bekanntgabe von neuen Einkaufsmanagerindizes aus der EU und Verbraucherpreisdaten aus den USA.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte seine Wochengewinne am Freitag ausbauen.

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

Auf Wochensicht liegt er aktuell bereits gut anderthalb Prozent im Plus. An der Wall Street wurde der Rückschlag in den wichtigsten US-Indizes zur Wochenmitte am Donnerstag wieder ausgemerzt. Sie bleiben damit in Lauerstellung auf weitere Rekorde. Auch an Asiens Börsen dominierten am Morgen die Gewinner. Der Optimismus der Anleger zeigt sich aktuell insbesondere in Tech-Werten. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Donnerstag grüne Vorzeichen aus.