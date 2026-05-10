Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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10.05.2026 16:30:00
3 Quantum Computing Stocks That Went Public in 2026 That You May Have Missed
Quantum computing stocks were hot in 2025, so it was inevitable that more quantum companies would join the fray in 2026. A quantum computer uses the principles of quantum mechanics to perform calculations that would take centuries for today's supercomputers.The technology can revolutionize fields such as artificial intelligence. As AI advances toward executing increasingly complex tasks, it requires ever-more powerful computers. This is where quantum tech can help, although it's still nascent, with players adopting different methods to harness the particles that power quantum computers. At this stage, any approach could prove the winner.Some recent quantum computing IPOs to consider investing in are Xanadu Quantum Technologies (NASDAQ: XNDU), Infleqtion (NYSE: INFQ), and Horizon Quantum (NASDAQ: HQ). Here's a look at each one.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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