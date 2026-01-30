Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

30.01.2026 11:45:00

3 Reasons Berkshire Hathaway Can Thrive in Its Post-Buffett Era

Since Warren Buffett stepped down as chief executive officer on Jan. 1, shares of Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) are down about 4%, compared to the S&P 500's 2% rise. While not a dramatic gap, the longer underperformance is striking.Since Buffett announced last May that he was stepping down, the shares of his conglomerate have fallen 10%, while the S&P 500 has rallied 22%. This 32-percentage-point gap in performance isn't what most people expect from Berkshire Hathaway.The lag comes amid mainstream media speculation on the loss of the so-called Buffett premium, or the extra price that investors were willing to pay for shares of a company run by someone of Buffett's expertise and stature. Clearly, investors believe that Berkshire Hathaway has lost someone irreplaceable. While that may be true, there are three big reasons the conglomerate can keep delivering life-changing results for investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Berkshire Hathaway Inc. A 608 000,00 2,10% Berkshire Hathaway Inc. A
Berkshire Hathaway Inc. B 405,50 2,01% Berkshire Hathaway Inc. B

