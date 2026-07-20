W Investments Aktie
WKN: 903310 / ISIN: PLARIEL00046
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20.07.2026 04:15:00
3 Reasons Circle Internet Group Could Soar in Value by 2030
Last year, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent predicted that the $300 billion stablecoin industry would become a $3 trillion industry by the year 2030.And now it's becoming clear why -- this summer has seen an explosion of activity around stablecoins, with each new development adding momentum to an already rapidly growing industry. That's fantastic news for Circle Internet Group (NYSE: CRCL), the issuer of the USDC (CRYPTO: USDC) stablecoin.On June 30, a broad-based consortium of more than 140 banks, financial institutions, tech companies, fintech companies, and crypto-native companies announced the imminent launch of a new stablecoin known as Open USD.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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