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Geändert am: 21.07.2026 10:17:10

ATX etwas tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

Der heimische Markt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Leitindex pendelt derweil um die Nulllinie. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag überwiegend nach oben.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt tendiert leicht nach unten.

Der ATX legte kurz nach Handelsstart 0,18 Prozent auf 6.408,44 Punkte zu. Aktuell fällt er jedoch leicht ins Minus.

Die Wiener Börse ist am Dienstag behauptet in den Handel gestartet. Im Rampenlicht stehen in Wien die Wienerberger-Aktien. Die Titel büßten nach einer Gewinnwarnung des Baustoffkonzerns und der Meldung von Quartalszahlen kräftig ein. Die Analysten der Erste Group werten die Zahlen in einer ersten Reaktion negativ. Sie haben zwar eine Gewinnwarnung erwartet, das Ausmaß der Prognosesenkung war aber deutlich stärker als erwartet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt gibt es wenig Bewegung.

Der DAX startete 0,3 Prozent höher bei 24.922,10 Punkten in den Handel. Anschließend fällt er an den Vortagesschluss zurück.

Trotz des nach wie vor ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran hält sich der DAX auch am Dienstag recht stabil. Nach zwei Verlustwochen in Folge hatte sich der DAX zum Wochenstart stabilisiert, auch wenn die Lage in Nahost unübersichtlich bleibt. Daran dürfte sich auch am Dienstag zunächst nichts ändern. Denn zwar bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, allerdings dauern die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten an. "Die Lage in Nahost bleibt unberechenbar. Gegenseitige Angriffe und parallel dazu stattfindende Friedensbemühungen - wohin das Pendel als Nächstes ausschlagen wird, kann niemand verlässlich sagen", erklärt Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zuletzt habe der DAX dabei eine mehr oder weniger gut begrenzte Handelsspanne zwischen 24.700 und 25.100 Punkten etabliert, so Stanzl weiter. "Nun warten die Anleger auf Signale aus der Berichtssaison, um neue Engagements zu rechtfertigen."

WALL STREET

Nach dem schwachen Freitag präsentierten sich die US-Börsen am Montag erneut schwächer.

Für den Dow Jones Industrial ging es schlussendlich mit einem Minus von 0,59 Prozent bei 51.841,28 Punkten in den Feierabend.
Der technologielastige NASDAQ Composite musste seine zwischenzeitlichen Gewinne abgeben und schloss 0,05 Prozent tiefer bei 25.508,07 Zählern.

Im Iran-Krieg haben die USA die neunte Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik bombardiert. Teheran meldete Explosionen in mehreren Landesteilen und reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gab es erstmals seit Tagen aber auch wieder Zeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung.

ASIEN

Die Börsen Asiens tendieren am Dienstag größtenteils nach oben.

Der japanische Nikkei 225 steigt zeitweise 2,77 Prozent auf 65.920,31 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,96 Prozent auf 3.832,85 Zähler zu.

In Hongkong gibt der Hang Seng unterdessen 0,11 Prozent auf 25.114,48 Stellen ab.

Am Dienstag dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen. Zur Stimmungsaufhellung tragen die leicht sinkenden Ölpreise bei, wie Händler sagen. Die Marktteilnehmer verweisen auf wieder erwachte Hoffnungen auf einen neuen Waffenstillstand im Iran-Krieg, um den sich Vermittler am Montag bemüht hätten. So habe Katar eine zehntägige Pause der Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran angeregt und die Aufhebung der Schifffahrtsbeschränkungen in der Straße von Hormus. Allerdings hätten die Vermittler auch gesagt, dass nicht klar sei, ob die beiden Kriegsparteien sich darauf einlassen würden, nachdem ein Mitte Juni vereinbarter Waffenstillstand Anfang dieses Monats gebrochen wurde.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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