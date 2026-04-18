Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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18.04.2026 21:36:00
3 Reasons Why Doing Partial Roth Conversions Could Beat Going All-In
Saving for retirement in a traditional IRA or 401(k) plan is great -- until the IRS starts forcing you to take withdrawals from your account. Those mandatory withdrawals are known as required minimum distributions, or RMDs. And they begin at either age 73 or 75, depending on your year of birth.Since RMDs can lead to hefty taxes in retirement, a common strategy is to convert a traditional IRA or 401(k) to a Roth IRA before RMDs start. But you may not want to move all of the money in your traditional retirement account into a Roth. Here are three reasons why a partial Roth conversion could be a smarter move for you.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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