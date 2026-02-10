Roku Aktie
WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023
|
10.02.2026 14:24:00
3 Things Roku Stock Needs to Get Right This Week
The clock is ticking for Roku (NASDAQ: ROKU. The provider of North America's most popular operating system for streaming TVs will report its fourth-quarter results this week.There's a lot at stake for Roku. Unlike some of the streaming service stocks that have meandered unless they're buyout fodder, Roku beat the market last year. The stock's 46% pop in 2025 roughly tripled the market average. This young year has been a different story. Roku stock has fallen 18% so far in 2026.Can it get back on track? It has a shot to bounce back with the fresh financials it will deliver after the market close on Thursday. Let's go over a few things that have to happen.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roku Inc.
|
18.08.25
|Roko vs. Roku: Skeptische Analysten, leichtes Kursminus und die Verwechslungsgefahr (finanzen.at)
Analysen zu Roku Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Roku Inc.
|69,07
|-6,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: Dow Jones zum Handelsende etwas tiefer -- ATX geht deutlich fester in den Feierabend -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch weit im Plus. Der deutsche Leitindex gab nach. Die Wall Street schloss mit einem leichten Minus. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.