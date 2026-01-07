Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
07.01.2026 06:00:00
3 Top Quantum Computing Stocks to Buy in 2026
It's still early, but quantum computing appears to be another significant leap forward in technological innovation. Quantum computers utilize the laws of physics to perform complex calculations exponentially faster than even today's supercomputers can.Researchers at McKinsey & Company anticipate that quantum computing can grow to a $100 billion market over the next decade, and who knows where it will go from there.Investors have poured into several pure-play quantum computing stocks, but companies like IonQ and D-Wave Quantum currently generate little revenue and have already risen to sky-high valuations. However, investing in quantum computing doesn't need to be an all-or-nothing gamble.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
