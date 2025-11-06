3D Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

3D Systems lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 91,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 19,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 112,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at