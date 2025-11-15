Wochenentwicklung 15.11.2025 04:31:00

KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche hat sich der deutsche Leitindex DAX zwischenzeitlich stark bewegt. Das hat sich bei den Einzelwerten getan.

So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Hier finden Sie die Marktkapitalisierung der DAX-Aktien
Zur DAX-Übersichtsseite
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: Stonel / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    04:31 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    03:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
    Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen