3U-Tochterunternehmen Selfio baut Online-Sortiment aus Der Online-Haustechnikshop Selfio hat nun auch ein breites Angebot an Solar-Anlagen und Batteriespeichern

Komplettsets und kompetente Beratung ermöglichen schnelle Realisierung

3U reagiert auf steigende Nachfrage nach klimafreundlichen Technologien Marburg, 20. März 2024 – Pünktlich mit dem beginnenden Frühling und zunehmender Sonneneinstrahlung erweitert Selfio, ein Konzernunternehmen der 3U HOLDING AG, das sich auf Selberbauer und Heimwerker spezialisiert hat, das Angebot an Photovoltaik-Anlagen (PV) und Batteriespeichern. Das Unternehmen bietet vom einzelnen Solarmodul, Wechselrichter und Stromspeicher bis hin zum Set mit aufeinander abgestimmten Komponenten alles, was man für die neue Solar-Anlage oder auch die Nachrüstung einer bereits bestehenden Anlage benötigt. Ob Flach- oder Satteldach, Hausfassade, Carport oder Freilandfläche – Hausbesitzer erhalten im Onlineshop alle Komponenten, um klimafreundlichen Strom zu erzeugen. Selfio setzt bei dem neuen Sortiment auf bekannte Namen. Die PV-Module von Astronergy bieten die neueste Technologie. Sie stehen in der Variante Blackframe und Fullblack zur Verfügung. Für den Betrieb der Anlagen werden darüber hinaus Wechselrichter von Huawei, KOSTAL und GoodWe sowohl als String oder auch als Hybridvariante für die zusätzliche Einbindung eines Stromspeichers angeboten. Diese kommen von GoodWe oder LG und sind dabei die ideale Ergänzung für Solar-Anlagen zur Erhöhung des Eigenanteils des selbst erzeugten Stroms. Die Speicher eignen sich auch zur Nachrüstung einer bestehenden Solar-Anlage. „Die Photovoltaik-Module und Wechselrichter bieten die Möglichkeit, Sonnenenergie effizient in elektrische Energie umzuwandeln. Ob für den Eigenverbrauch in Kombination mit einem Stromspeicher oder die Einspeisung ins Stromnetz – mit der Solartechnik von Selfio lassen sich Photovoltaik-Projekte nach Wunsch umsetzen. Während der Einführungsphase profitieren unsere Kunden von den „PV-Wochen“. Eine Aktion, bei der die neuen Photovoltaik-Produkte zum Sonderpreis angeboten werden“, erklärt Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung bei der 3U HOLDING AG. Zeitgemäße Stromerzeugung mit Photovoltaik-Anlagen Sowohl finanziell als auch ökologisch ist die Investition in eine Solaranlage sinnvoll. Es gibt einige staatliche Förderungen und Anreize für energetische Maßnahmen. Günstige Anschaffung: Aktuell wird keine Mehrwertsteuer auf die Komponenten einer Solar-Anlage fällig. Das betrifft Photovoltaik-Module, Wechselrichter sowie Stromspeicher. Staatliche Förderung: In vielen Bundesländern, aber auch Kommunen, stehen Förderprogramme für eine neue Photovoltaik-Anlage oder auch die Nachrüstung einer bestehenden Anlage zur Verfügung. Das lohnt sich, denn die Investitionskosten sinken dadurch. Spareffekt: Die Nutzung selbst erzeugten Stroms aus einer Photovoltaik-Anlage ist weitaus günstiger als der Bezug aus dem Stromnetz – Eigenverbrauch lohnt sich also. Durch Einspeisung überschüssigen Stroms ins Stromnetz kann man zusätzlich Geld verdienen. Sobald sich die Solaranlage amortisiert hat, ist die Energie sogar kostenlos nutzbar. Klimafreundlich: Strom aus Sonnenergie ist klimafreundlich und es entstehen keine Emissionen. Hausbesitzer reduzieren damit ihren ökologischen Fußabdruck. Selfio vertreibt sämtliche Produkte direkt und hauptsächlich online. Das Unternehmen bietet seinen Kunden kostenlose Beratung und umfassenden Service mit genauen Anleitungen, um ihnen das Heimwerkern zu erleichtern. „Mit dem 3U Onlinehandel leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Und wir ermöglichen in Zeiten gravierenden Handwerkermangels und steigender Kosten die Eigeninitiative bei Bau und Sanierung“, kommentiert Uwe Knoke. „Der Wachstumskurs des 3U Onlinehandels betrifft sowohl die zielgerichtete Erweiterung des Sortiments, auch über unseren bisherigen Fokus auf Heizung, Lüftung, Wasser hinaus, als auch die Erweiterung des Kundenspektrums. Mit marktgerechten Angeboten in Verbindung mit einer umfassenden Unterstützung der Kunden mit Beratung und einer effektiven Hilfestellung heben wir uns vom Wettbewerb ab“, so Knoke weiter. Kontakt: Thomas Fritsche Presse / Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Jörg Elmer Produktmanagement Selfio GmbH Tel.: +49 2224 1237-6546 E-Mail: joerg.elmer@selfio.de Über 3U Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Über Selfio Die Selfio GmbH (www.selfio.de) – ein Tochterunternehmen der 3U HOLDING AG – ist seit über zehn Jahren verlässlicher Partner für Selberbauer, wenn es um Neubau und Sanierung geht. Die Selfio GmbH ist die größte Konzerngesellschaft im Segment SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). Sie bietet Bauherren und Heimwerkern auf dem Weg des Onlinehandels ein breites Spektrum von Systemen und Produkten aus dem gesamten Gewerk der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Unterstützung bei der Planung ihrer Vorhaben. Das umfangreiche Online-Beratungsangebot des Unternehmens wird durch eine Vielzahl frei verfügbarer DIY-Videos ergänzt.



