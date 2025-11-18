Orangensaftpreis

1,56
USD
0,00
-2,90 %
Geändert am: 18.11.2025 07:12:15

Asiens Börsen geben nach

Die Börsen in Asien zeigen sich auch am Dienstag in Rot. Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter.

AUSTRIA

Die Wiener Börse bewegte sich zum Wochenbeginn leicht im Minus.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn minimal schwächer. Nachdem er zunächst weiter seitwärts tendierte, dominierten im Handelsverlauf die Verkäufer. Das Börsenbarometer ging letztlich 0,68 Prozent tiefer bei 4.820,59 Punkten in den Feierabend.

Auch andere Börsen in Europa verbuchten Verluste in dieser Größenordnung. Viele Anleger dürften derzeit die nach dem Shutdown-Ende nachgeholte Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Donnerstag abwarten. Von dem Bericht werden auch wichtige Hinweise auf die kommende Zinsentscheidung der US-Notenbank im Dezember erwartet. Zuletzt hatten die Aussagen einiger US-Notenbankvertreter die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung gedämpft.

Konjunkturdaten gab es am Vormittag auch für Österreich. Das Land ist wie erwartet bei der Wirtschaftsentwicklung 2026 unter den Schlusslichtern in der EU: Die am Montag präsentierte EU-Herbst-Konjunkturprognose sagt für Österreich ein Wachstum von 0,9 Prozent voraus. Schlechter schneiden nur Irland mit 0,2 und Italien mit 0,8 Prozent ab. Für die gesamte EU wird ein BIP-Anstieg von 1,4 Prozent, für die Eurozone von 1,2 Prozent prognostiziert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit kräftigen Abgaben.

Der DAX hatte die Montagssitzung minimal höher begonnen und wechselte anschließend mehrfach das Vorzeichen. Am Nachmittag ging es für das deutsche Börsenbarometer dann deutlich ins Minus und er beendete die Sitzung mit Abschlägen von 1,20 Prozent bei 23.590,52 Punkten.

Der DAX knüpfte an seine durchwachsene Vorwoche an, indem er nach einem zunächst noch soliden Handelsauftakt ins Minus abrutschte. Anleger halten sich zurück vor Eindrücken zur Entwicklung der US-Konjunktur, die im Laufe der Woche ersehnt werden.

Mit unter Druck bleibenden Kursen bleibt es fraglich, ob der traditionell gute Börsenmonat November seinem Ruf noch gerecht werden kann. In der vergangenen Woche war die Freude über ein Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte Zweifeln gewichen, ob die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird. Um eine Entscheidung der Fed besser abschätzen zu können, liegt der Fokus auf US-Daten, deren Vorlage nach dem Shutdown-Ende noch nachgeholt werden muss. Bevor am Donnerstag die Jobdaten für September kommen sollen, sind die Marktteilnehmer laut den Experten der Helaba auf "alternative Informationsquellen angewiesen", darunter regionale Stimmungsindikatoren wie der am Montag erwartete Empire-State-Index.

Aus der nahezu abgeschlossenen Berichtssaison zog JPMorgan-Stratege Mislav Matejka derweil ein recht positives Zwischenfazit nach generell ermutigenden Resultate. Die Eurozone hinke hinterher, die Profitabilität dürfte 2026 aber anziehen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Montag abwärts.

Der Dow Jones schloss bei 46.590,24 Punkten um 1,18 Prozent tiefer. Zum Start hatte er nur leicht nachgegeben und zeitweise sogar einen Ausflug an die Nulllinie gewagt, bevor die Verkäufer das Ruder übernommen und den Index klar ins Minus gesteuert haben.

Der NASDAQ Composite beendete den Handel mit einem Verlust von 0,84 Prozent auf 22.708,07 Zähler, nachdem er bereits auf rotem Terrain eröffnet hatte. Zwar konnte sich der Index im Handelsverlauf zeitweise ins Plus vorarbeiten, fiel dann aber jeweils wieder in die Verlustzone zurück.

An den US-Börsen waren zum Wochenauftakt die Verkäufer in der Überzahl. Vor der im weiteren Wochenverlauf erwarteten, verspäteten Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten sowie den Geschäftszahlen des Tech-Riesen NVIDIA hielt sich die Kaufbereitschaft der Anleger in Grenzen. Der besser als erwartet ausgefallene Empire State Index - ein konjunktureller Frühindikator für die Industrie des US-Bundesstaats New York - hatte ebenfalls einen moderat dämpfenden Einfluss auf die Kurse.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Dienstag Verluste.

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 2,91 Prozent auf 48.857,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,54 Prozent abwärts auf 3.950,70 Einheiten.

In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 1,56 Prozent im Minus bei 25.972,27 Zählern.

Auf der Stimmung an den Börsen lastet, dass die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung in den USA im Dezember sinken. Dafür sorgen unter anderem Kommentare von US-Notenbankern, die angesichts fehlender Daten als Folge des inzwischen beendeten Shutdowns vor niedrigeren Zinsen quasi im Blindflug warnen. Dazu kommen Befürchtungen, dass weiter sinkende Zinsen die bereits zu hohe Inflation noch verfestigen könnten.

Stimmungsdämpfend wirkt laut Marktteilnehmern auch, dass sich die japanisch-chinesischen Beziehungen zuletzt verschlechtert hätten. China habe am Wochenende seine Bürger vor Reisen nach Japan gewarnt. Hintergrund ist, dass Japans Premierministerin Takaichi ihrerseits davor gewarnt hat, dass ein eventueller chinesischer Angriff auf Taiwan in einer "überlebensbedrohliche Situation" münden, womit sie für den Fall eine militärische Reaktion Tokios andeutete. Insbesondere Tourisimuswerte leiden unter dieser Entwicklung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
* Hinweis zu den Orderprovision-Angaben
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
18.11.25 360 Finance Inc (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- / Quartalszahlen
18.11.25 A2Z Cust2Mate Solutions Corp Registered Shs / Quartalszahlen
18.11.25 Abaxx Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen
18.11.25 Adial Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen
18.11.25 Aecom Technology Corp / Quartalszahlen
18.11.25 AEON Biopharma Inc Registered Shs -A- / Quartalszahlen
18.11.25 Agility Global PLC Registered Shs Reg S / Quartalszahlen
18.11.25 ALS Ltd / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
18.11.25 RBA Meeting Minutes
18.11.25 Bruttolöhne (im Jahresvergleich)
18.11.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
18.11.25 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
18.11.25 Arbeitslosenquote
18.11.25 EZB-Mitglied Elderson spricht
18.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
18.11.25 MNB Zinssatzentscheidung
18.11.25 BoE-Mitglied Pill spricht
18.11.25 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
18.11.25 Baubeginne s.a (Jahr)
18.11.25 Importpreisindex (Monat)
18.11.25 Exportpreisindex (Monat)
18.11.25 Importpreisindex (Jahr)
18.11.25 Exportpreisindex (Jahr)
18.11.25 Redbook Index (Jahr)
18.11.25 Kapazitätsauslastung
18.11.25 Industrieproduktion (Monat)
18.11.25 GDT Preisindex
18.11.25 NAHB Immobilienmarktindex
18.11.25 Auftragseingänge der Industrie (Monat)
18.11.25 Fed-Mitglied Barr spricht
18.11.25 Fed-Mitglied Barr spricht
18.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
18.11.25 FOMC Mitglied Barkin spricht
18.11.25 BoE-Mitglied Dhingra spricht
18.11.25 Gesamte Netto TIC Flüsse
18.11.25 Netto Langzeit TIC Flüsse
18.11.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
18.11.25 Erzeugerpreisindex - Input (Quartal)
18.11.25 Erzeugerpreisindex - Output (Quartal)

