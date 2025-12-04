People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
04.12.2025 12:00:00
44 of the Best White Elephant Gifts People Will Actually Want
The primary goal of any White Elephant gift exchange is to watch people fight over the gift you brought -- or at least to get a good laugh. From truly useful to wacky gag gifts, here are our editor-approved picks for every budget.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
