20.03.2026 06:31:28

4D Molecular Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

4D Molecular Therapeutics hat am 18.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,420 USD beziffert. Im Vorjahr hatte 4D Molecular Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -2,980 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 212925,00 Prozent auf 85,21 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,04 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 3,184 USD und einem Umsatz von 38,70 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

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