5 Jahre 5G in Deutschland

Am 12. Juni 2019 endete die 5G-Versteigerung: Keine Technik wurde in Deutschland so schnell ausgebautJetzt schon 92 % der Haushalte im Vodafone-Netz mit 5G versorgt – 95 %-Marke ist in SichtBereits 97 % der aktuell verkauften Smartphones haben 5G an BordDas 5G-Mobilfunknetz feiert in Deutschland seinen fünften Geburtstag mit Rekordzahlen. Fünf Jahre nach Ende der 5G-Versteigerung am 12. Juni 2019 sind bereits 92 Prozent der Bevölkerung an das 5G-Netz von Vodafone angeschlossen und bis Ende des Geschäftsjahres werden sogar 95 Prozent der Haushalte 5G nutzen können. Keine Technik wurde bisher in Deutschland so schnell ausgebaut. Zum Vergleich: Bei LTE hat es neun Jahre gedauert, bis die 95-Prozent-Marke erreicht war. Und auch die Smartphone-Hersteller tragen zum großen Erfolg von 5G bei: Mittlerweile bringen alle Hersteller standardmäßig 5G-fähige Endgeräte auf den Markt, in allen Preisklassen. Bei Vodafone selbst haben bereits 97 Prozent der aktuell verkauften Smartphones 5G an Bord und es stehen 60 verschiedene 5G-Modelle zur Auswahl.92%der Haushalte werden im Vodafone-Netz mit 5G versorgt.Ein voller Erfolg, wie auch Vodafone-Deutschlandchef Marcel de Groot bestätigt: „Wir kommen bei 5G gut voran, versorgen heute 92 Prozent der Menschen mit dem schnellen Netz. In diesem Geschäftsjahr sollen es 95 Prozent der Menschen werden. Zeitgleich statten wir unsere bestehenden Mobilfunk-Stationen mit zusätzlichen Kapazitäten aus. Denn wir bereiten unser Netz auf Deutschlands größte Mobilfunk-Migration vor. Wir bringen rund 12 Millionen Handynutzer in unser Netz. Das ist für uns ein wichtiger Wachstumsmotor". Die Rede ist hier von der Integration von 1&1 Kundinnen und Kunden in das Vodafone-Netz.Starke Nutzung der 5G-Datenautobahnen Nur 5 Jahre nach der 5G-Versteigerung hat Vodafone bereits etwa 16.000 Mobilfunk-Stationen in Deutschland mit der neuen 5G-Technologie ausgestattet. Vodafone war der erste Netzbetreiber, der seine Kunden ins 5G-Zeitalter gebracht hat: mit dem ersten 5G-Telefonat, den ersten 5G-Tarifen, der ersten 5G-Fabrik, dem ersten 5G-Produkt für die Industrie und dem ersten 5G-Kernnetz. Und die Menschen nehmen diese neuen mobilen Datenautobahnen gerne an: Die Menschen surfen also immer stärker im mobilen Internet – etwa aus beruflichen Gründen oder um soziale Medien zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport (z.B. Fußball-Bundesliga und Champions League) und TV-Sendungen im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichtenportalen von Medienhäusern zu informieren.Ausblick: Neue Produkte für mehr Lebensqualität werden bereits erprobt Und die Entwicklung geht weiter: 5G, 5G+ und die nächste Technologie 6G werden für zahlreiche Branchen und Industrien neue Produkte mit sich bringen und unseren Alltag in vielen Bereichen lebenswerter machen. Bereits heute laufen zum Beispiel Pilotprojekte für Warenlieferungen per Drohne, für vernetztes Fahren sowie für autonom fahrende Autos, Züge und Schiffe. Vodafone erwartet, dass sich in ein paar Jahren Autos gegenseitig vor Gefahren warnen und Fernoperationen möglich sein, bei denen der Arzt gar nicht im Operationssaal anwesend sein muss. Es werden Dienste entstehen, die wir uns jetzt noch nicht ausmalen können – neben Automobilindustrie, Straßenverkehr und Gesundheitswesen auch in Bereichen wie Landwirtschaft, Bildung, Maschinenindustrie, Logistik, Schifffahrt und in vielen weiteren Branchen.Internet der Dingefür die smart vernetzte ZukunftErfahre mehrVerzicht auf Auktion – mehr Geld für den weiteren AusbauFür solche Fortschritte sind auch politische Entscheidungen und Entwicklungen wichtig. Marcel de Groot begrüßt den Verzicht der Bundesnetzagentur auf die nächste Auktion und die Verlängerung der Lizenzen: „Der neue Kurs der Bundesnetzagentur ist grundsätzlich gut für die Handynutzer in Deutschland, denn dadurch haben die Netzbetreiber mehr Geld für den Ausbau. Jeder Euro, der in Masten statt in Lizenzscheine fließt, ist ein gut investierter Euro".