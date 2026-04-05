OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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05.04.2026 21:44:00
5 Things to Know About OpenAI Before Its IPO
OpenAI quickly became the leading artificial intelligence (AI) company when ChatGPT was launched and jump-started the AI race a little over three years ago. The average investor hasn't been able to invest directly in the company, but that's likely to change soon, with OpenAI expected to have its initial public offering (IPO) later this year.Even if you're a regular ChatGPT user, you might not know some of the details about the company. So, here are five things potential investors should know before the OpenAI IPO.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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