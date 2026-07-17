Zip Aktie
WKN DE: A3DK35 / ISIN: AU0000218307
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17.07.2026 08:07:00
7-Zip: Update stopft Codeschmuggel-Lücke
Das Packprogramm 7-Zip patzt bei der Verarbeitung präparierter xz-Daten. Das kann zum Ausführen eingeschmuggelten Codes führen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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