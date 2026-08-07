8X8 präsentierte Quartalsergebnisse

8X8 hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei 8X8 ein EPS von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 190,2 Millionen USD gegenüber 181,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at