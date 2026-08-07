Geändert am: 07.08.2026 22:33:59

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker

Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag mit Verlusten.

Der ATX notierte im frühen Handel noch knapp im Plus, rutschte dann aber auf rotes Terrain und weitete seine Verluste im Verlauf noch aus. Er beendete die Sitzung 1,36 Prozent tiefer bei 6.652,73 Punkten.

Nach der dreitägigen Rekordserie haben die Anleger am Wiener Aktienmarkt am Freitag den Fuß vom Gas genommen. Gewinnmitnahmen bei den Finanzwerten belasteten den ATX. Am Vortag hatte der heimische Leitindex noch ein Rekordhoch bei 6.780 Einheiten markiert.

Mit Blick auf den Nahen Osten sind die Aussichten auf eine dauerhafte Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormuz weiterhin ungewiss, wodurch auch die Ölpreise wieder leichten Auftrieb bekamen. Zudem rückte am Nachmittag der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung in den Fokus der Anleger.

Zahlen gab es von der Österreichischen Post sowie vom Feuerwehrausrüster Rosenbauer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex konnte zum Wochenschluss eine neue Bestmarke erreichen.

Der DAX notierte zum Handelsstart etwas fester. Im Verlauf baute er seine Gewinne deutlich aus und kletterte auf ein neues Rekordhoch bei 26.445,18 Punkten. Von diesem kam er bis zum Handelsende zwar wieder etwas zurück - dennoch ging er 0,69 Prozent stärker bei 26.319,45 Punkten in den Feierabend.

Derweil sind die Aussichten für eine dauerhafte Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus weiterhin ungewiss. US-Präsident Donald Trump geht jedoch nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Meerenge bevorstehen könnte. Zudem richteten sich die Blicke auf den US-Arbeitsmarktbericht.

"Der Nahostkonflikt bleibt der größte Bremsklotz für die globale konjunkturelle Entwicklung in den kommenden Monaten. Zwar deutet sich eine Erholung in den größten Wirtschaftsräumen an, aber diese hängt am seidenen Faden der Energiepreise", kommentierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets.

In der Bilanzsaison ging es in Deutschland am Freitag etwas ruhiger zu als an den Tagen davor.

WALL STREET

Der Dow Jones Industrial startete zunächst leicht im Minus, drehte anschließend jedoch unmittelbar ins Plus und beendete den Handeltag 0,28 Prozent höher bei 54.036,93 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite präsentierte sich besonders stark und gewann 1,30 Prozent auf 26.690,62 Zähler.

Die US-Börsen setzten am Freitag ihre Erholung fort und beendeten die Woche mit deutlichen Kursaufschlägen. Der S&P 500 markierte dabei ein neues Rekordhoch, wobei vor allem Technologiewerte für positive Impulse sorgten. Rückenwind erhielt die Stimmung insbesondere durch einen schwächer als erwarteten US-Arbeitsmarktbericht. Die unerwartet verhaltene Beschäftigungsentwicklung verringerte die Befürchtung weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und ließ die Renditen am Anleihemarkt sinken.

In der Folge rechneten Anleger verstärkt mit einer lockereren Geldpolitik. Gleichzeitig stützten sinkende Ölpreise und damit nachlassende Inflationssorgen sowie die weiterhin robuste Berichtssaison die Risikobereitschaft. Besonders stark nachgefragt wurden Aktien aus dem Technologie- und KI-Sektor, nachdem an den Märkten zuletzt verstärkt über die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz und deren langfristige Ertragsperspektiven diskutiert worden war. Der US-Dollar gab nach, während Anleihen von den rückläufigen Renditen profitierten. Insgesamt schlossen die US-Märkte eine volatile Handelswoche mit einem freundlichen Ausblick auf die weitere Entwicklung der Geldpolitik ab.

Daneben blieben die Entwicklungen im Nahen Osten im Fokus. Der zunehmende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen könnte eine Friedenslösung im Iran-Krieg erschweren. US-Präsident Donald Trump zeigte sich dagegen weiterhin überzeugt, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Strasse von Hormus bevorstehen könnte. Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten zog der Ölpreis zuletzt etwas an.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte bewegten sich am Freitag in verschiedene Richtungen.

Der japanische Nikkei 225 gab letztendlich um 0,12 Prozent auf 65.606,71 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland zeigten sich unterdessen Gewinne: Der Shanghai Composite legte um 1,02 Prozent auf 3.940,04 Punkte zu.

Moderat aufwärts ging es auch für den Hang Seng in Hongkong, der schlussendlich 0,54 Prozent auf 25.668,03 Punkte gewann.

Mehrheitlich mit Gewinnen haben die asiatischen Börsen den letzten Handelstag der Woche beendet. Mit Abgaben zeigten sich die Börsen in Tokio und Seoul, wo erneute Verluste bei den Technologiewerten das Sentiment belasteten. Dagegen ging es an den chinesischen Börsen nach guten Konjunkturdaten leicht nach oben. Die Blicke der Anleger sind zudem auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juli gerichtet, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Die Daten würden mit Spannung erwartet, da sie darüber entscheiden könnten, ob die Märkte eine mehr oder weniger als 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der US-Notenbank im September einpreisen, so Marktanalyst Matt Simpson von StoneX.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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