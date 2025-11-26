WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
26.11.2025 14:36:00
A Brave New World in AI Hardware: Are Qualcomm's and Alphabet's New Chips Game Changers?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been a key player in the stock market over the last few years. With a market cap of over $4.4 trillion, its only rivals in history are the companies founded to run colonial ventures of European empires centuries ago, like the Dutch East India Company.Nvidia dominates the artificial intelligence (AI) hardware market. But there's too much money on the table for other companies not to try and break into the sector.Qualcomm's (NASDAQ: QCOM) new chips have the potential to compete with Nvidia in the data center space. And Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is entering the chip market with its Ironwood Tensor Processing Unit (TPU). All this means that cracks are beginning to emerge in Nvidia's facade of total market domination.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 744,00
|1,44%
|WORLD CO. LTD. Registered Shs
|3 035,00
|1,17%
