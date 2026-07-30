Cool Chips Aktie
WKN DE: A0RA8M / ISIN: GI000A0RA8M5
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30.07.2026 06:01:04
A.I. Data Centers in Space? A System to Cool Chips Could Help.
Researchers at Caltech and Sophia Space, a start-up, have developed a technology using solar power to prevent computer equipment from overheating in orbit.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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