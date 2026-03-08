GEM Aktie
WKN DE: A3DRZA / ISIN: US36265D2045
|
08.03.2026 01:05:00
A Small Tweak Could Make Ford's Hidden Gem Even More Valuable
Investors new to Ford Motor Company (NYSE: F) might find it hard to believe that the Detroit icon's hidden-gem business -- its lucrative commercial Ford Pro -- was once a hindrance to profitability. Decades ago, the automaker's commercial business looked much different, with the company flooding low-value passenger cars into fleet segments to fill production capacity.That's all changed now, and Ford Pro is powering the company's bottom line -- and a new tweak could make it even more valuable.For those newer to Ford as an investment, Ford Pro generated more than $66 billion of revenue in 2025, with $6.8 billion in earnings before interest and taxes, and a double-digit margin -- more than three times higher than its traditional Ford Blue business in 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu GEM Co Ltd (A) (spons. GDR)
Analysen zu GEM Co Ltd (A) (spons. GDR)
Aktien in diesem Artikel
|GEM Co Ltd (A) (spons. GDR)
|9,10
|0,00%
