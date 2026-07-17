A-tie: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

A-tie veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 41,61 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent auf 944,6 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 772,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at