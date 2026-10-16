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16.10.2026 06:31:29
A-tie stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
A-tie veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 39,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 843,4 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 756,7 Millionen JPY in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 135,60 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 113,22 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 3,44 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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