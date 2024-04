A V I S O - APA-Liveblog zum COFAG-U-Ausschuss

Der von SPÖ und FPÖ eingesetzte Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur geht in die zweite Befragungswoche. Besonders groß dürfte der Medienandrang am Donnerstag werden: Dann soll der Unternehmer Ren? Benko als Befragungsperson aussagen. Ebenfalls geladen ist Ex-Finanzminister Eduard Müller. Die APA bietet dazu am Donnerstag einen Liveblog an. Die Berichterstattung kann über den Link https://go.apa.at/UWKUD73J verfolgt werden.

