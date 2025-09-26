Nach neuen Pharmazöllen warten Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX mit Gewinnen -- DAX legt zu -- Asiens Börsen beenden Handelswoche tiefer.

Am heimischen Aktienmarkt geht es im Freitagshandel nach oben. Der DAX zeigt sich ebenfalls höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt legt im Freitagshandel zu.

Der ATX startet bei 4.630,48 Punkten in den Handel und baut seine Gewinne im Verlauf aus.

Unterstützung von der Wall Street bleibt allerdings aus. Hier korrigierten die wichtigsten Indizes weiterhin ihre vorherige Rekordjagd. Auch an Asiens Börsen tut sich heute Morgen relativ wenig. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich ebenfalls noch dünn.

Datenseitig warten die Investoren vor allem gespannt auf die Konsumausgaben, mit denen auch der PCE-Kerndeflator bekanntgegeben wird, der als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gilt. Gestern haben überraschend robuste US-Daten die Zinssenkungsfantasie etwas gedämpft. Marktseitig werden bis zum Jahresende aber zwei weitere Schritte um jeweils 25 Basispunkte nach wie vor mehrheitlich eingepreist, hieß es in einem Helaba-Kommentar

Darüber hinaus richten Investoren ihren Blick auf neue Zollnachrichten: US-Präsident Donald Trump hat auf eine Vielzahl von Importprodukten ab Oktober neue Zölle verhängt. Ob die neuen Regelungen auf bereits geltende Abgaben - etwa länderspezifische Sätze - draufgeschlagen werden, war zunächst unklar. Vor allem Pharmaprodukte gerieten ins Visier des Präsidenten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich am Freitag ein leichtes Plus.

Der DAX ist 0,28 Prozent höher bei 2.3601,19 Punkten in den Handel eingestiegen und verteidigt die Gewinnzone im Verlauf weiter.

Bislang ist es dem deutschen Leitindex nicht gelungen, die 21-Tage-Linie zurückzuerobern, was als Signal für eine Aufhellung des kurzfristigen Trends gelten würde. Stattdessen setzt sich die Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli fort. Unterstützung von der Wall Street bleibt aus, wo die wichtigsten Indizes ihre vorangegangene Rekordrally weiter korrigieren. Aus Asien werden ebenfalls leichte Verluste gemeldet.

Impulse könnten einmal mehr von den Zoll-Plänen von US-Präsident Trump ausgehen. Er kündigte für den 1. Oktober 100-prozentige Zölle auf Arzneimittel an, sofern die Arzneimittelhersteller keine Fabriken in den USA bauen. Zu den weiteren Zöllen, die Trump ankündigte, gehören Abgaben auf große Lastwagen und Haushaltswaren. Von dieser Seite bleibt somit die Verunsicherung bestehen, dass neue Zoll-Barrieren jederzeit die europäischen Exporteure treffen könnten. Am Nachmittag steht mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank zur Veröffentlichung an.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag erneut tiefer.

Der Dow Jones ging 0,38 Prozent schwächer bei 45.947,32 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss mit einem Minus von 0,50 Prozent bei 22.384,70 Zählern.

Die US-Börsen knüpften am Donnerstag an ihre schwächere Vortagstendenz an. Nach der Rekordrally laute das Motto derzeit, Luft zu holen, schrieben die Experten der Commerzbank. Investoren zeigten sich vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmass der US-Notenbank Fed gelten. Sie warten gespannt auf neue Signale für die Geldpolitik.

Der Fed-Chef Jerome Powell habe jüngst darauf hingewiesen, dass es derzeit "keinen risikofreien Weg" für die US-Geldpolitik gebe, erwähnten am Donnerstag die Experten der UBS. Die Fed müsse bei der Gestaltung ihrer Geldpolitik ein schwieriges Gleichgewicht zwischen Inflationsrisiken und einem schwächeren Arbeitsmarkt finden. Für Anleger sei dies aber kein Grund, um aufzugeben. In verschiedenen Anlageklassen bestünden weiterhin gute Chancen und dazu zählten auch Aktien - nicht zuletzt wegen der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI).

ASIEN

In Asien dominierte am Freitag die Vorsicht - mehrheitlich waren Verluste zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste zum Wochenschluss 0,87 Prozent auf 45.354,99 Punkte ein.

Verluste wurden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite mit einem Abschlag von 0,65 Prozent bei 3.828,11 Punkten in den Feierabend ging.

In Hongkong rutschte der Hang Seng unterdessen um 1,36 Prozent auf 26.123,38 Zähler ab.

Belastend für das Sentiment wirkten in der Region am Freitag Sorgen vor einer weiteren Verschärfung des Zoll-Konflikts mit den USA. Dazu kamen erneut negative Vorgaben von der Wall Street. Hintergrund war die weiter unklare Frage über künftigen Zinskurs der US-Notenbank. Dies rückt den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, in den Fokus, der am Nachmittag veröffentlicht wird.

US-Präsident Trump hat auf eine Vielzahl von Produkten neue Zölle verhängt, die am 1. Oktober in Kraft treten sollen. Trump kündigte Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die USA an. Sollten Pharma-Hersteller eine Produktionsstätte in den USA bauen, könnten sie damit den Zoll umgehen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Unternehmen, die bereits einen Baubeginn festgelegt oder mit dem Bau angefangen hätten, seien von den geplanten Aufschlägen ebenfalls ausgenommen, hieß es weiter. Ab Oktober will Trump zudem auf Möbel Zölle von 50 Prozent erheben. Auf große, schwere Lastwagen will der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent verhängen.

In der Folge standen vor allem die Pharma-Werte in Asien unter Abgabedruck. Auch Titel mit Bezug zu künstlicher Intelligenz (KI) gaben nach. Hier stiegen die Sorgen über eine mögliche Blase im Sektor, hiess es. Auslöser war die NVIDIA-Investition in Höhe von 100 Milliarden Dollar in OpenAI. Dies veranlasste Investoren Gewinne bei den Technologieaktien mitnehmen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX