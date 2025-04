A V I S O - Wiener Börse am Karfreitag geschlossen

Die Wiener Börse bleibt am heutigen Karfreitag geschlossen. Auch an der deutschen Börse, den Euronext-Börsen, den Börsen in London und New York sowie an zahlreichen anderen Börsenplätzen findet kein Handel statt.

Auch am Ostermontag bleiben die Aktienmärkte in Wien und Europa geschlossen. An den US-Börsen wird der Handel am Montag wieder aufgenommen.

mik/spa

ISIN AT0000999982 DE0008469008